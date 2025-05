Les deficiències de construcció només afecten l'edifici sinistrat: tot el que sabem de Via Sabadell

Dos dies després del tràgic accident al centre comercial Via Sabadell on un home va perdre la vida en caure-li a sobre una llosa de formigó d'una de les façanes, les botigues es mantenen tancades fins a nou avís.

Així ho ha comunicat la gerència del complex comercial qui assegura que s'està fent un estudi "exhaustiu" de tot el complex abans de reobrir les botigues i poder garantir la màxima seguretat a la població.

Què en sabem de les investigacions?

Les inspeccions fetes fins al moment indiquen que les deficiències de construcció es limiten a l'edifici sinistrat. Així ho assegura en un comunicat la gerència d'aquest equipament privat. És per això que els establiments d'aquest edifici romandran tancats.

Pel que fa a l'estructura, es tracta “d’un material massa jove per tenir problemes”, perquè aquestes naus daten del 2013, quan es va inaugurar el centre comercial, apunta l’arquitecte consultor d’estructures Miquel Àngel Sala, en declaracions al Diari de Sabadell. Segons Sala, s'estan fent les investigacions pertinents, però treballen amb la hipòtesi que ha fallat per la suma de problemes. En la mateixa línia s'expressa el president de la delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers, Germán Palacín: “Hi podria haver hagut un error de disseny, fabricació o muntatge perquè el sistema constructiu no és complex”.

Pel que fa a la resta d'edificis amb botigues tancades, des del centre asseguren que estan fent un estudi "exhaustiu" per garantir la seguretat "a l'extrem" abans de reobrir-los, alhora que ressalten que el recinte té aprovades totes les inspeccions reglamentàries.

En conjunt, hi ha tancades més de 25 botigues, com Mercadona PrimaPrix o Tiendanimal, entre d’altres. La restauració i altres botigues com Ikea han mantingut la seva activitat en tot moment. A les portes del local de Galerias del Tresillo encara hi ha estesa a terra la placa de formigó de 10 tones que es va desprendre d'una altura aproximada de 12 metres.