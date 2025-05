Els comerços de Via Sabadell es mantenen tancats l'endemà del despreniment mortal

No hi ha danys estructurals als edificis de Via Sabadell. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els bombers juntament amb els arquitectes municipals després d'analitzar les construccions dels dos comerços del centre comercial on aquest dimarts un home de 73 i veí de Rubí va perdre la vida en caure-li a sobre una placa de formigó de 10 tones.

Aquest dimecres al migdia l'Ajuntament de Rubí ha convocat un minut de silenci com a mostra de condol per la tràgica mort del veí de la ciutat i també s'ha sumat a les mostres de suport a la família.

No obstant això, el comerç afectat i el del costat es mantenen tancats i amb els accessos precintats a l'espera de determinar si hi ha riscos d'altres despreniments. Al mateix temps s'estan investigant les causes del despreniment de part de la façana.

Fins que els tècnics municipals no pugui comprovar que és segur, no es permetrà l'accés a persones. Amb tot, altres establiments i també la restauració del centre comercial, ha pogut obrir amb normalitat.