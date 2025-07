L’Ajuntament de Sabadell començarà les obres per a la renovació de voreres i la millora de l’accessibilitat en una vintena de carrers dins del pla municipal "Els diners als carrers", segons ha anunciat al seu web. Els treballs d'aquesta nova fase del pla començaran el 14 de juliol, i està previst que es perllonguin durant 5 setmanes. Tot i això, el calendari podria variar en funció de les condicions atmosfèriques i de la mateixa evolució de l’execució de l’obra.

Aquesta fase compta amb una inversió de quasi 3 milions d’euros i té com a objectiu eliminar deficiències als ferms i voreres. A més, asseguren, que aquestes actuacions pretenen avançar cap a la creació d'una ciutat més inclusiva i lliure de barreres arquitectòniques.

La nova fase s’emmarca en una campanya de millora de qualitat urbana que l'Ajuntament va iniciar el 2024 amb la intenció que per a 2025 s'hagin destinat 7,5 milions d’euros a actuacions de reparació i asfaltatge dels carrers arreu del municipi. Segons explica l'Ajuntament al seu web, es preveu haver renovat més de 116.000 m² de superfície urbana per a finals d'anys.

Els carrers afectats

Les actuacions començaran amb la renovació total del paviment de la calçada de la Via de Massagué, una de les vies comercials més transitades del centre. El projecte inclou la renovació integral del ferm, adaptant la via a l’elevat volum de pas. També s’aprofitarà per millorar l’accessibilitat als passos de vianants, concretament a la cruïlla amb el carrer de la Mare de Déu de les Neus i als encreuaments amb els carrers de Garcilaso i de l’Escola Pia.

Els treballs s’iniciaran a l’altura de la ronda de Zamenhof i avançaran progressivament en direcció al carrer de les Valls. Des del primer dia d’obres, la via quedarà tallada al trànsit de vehicles per garantir la circulació segura dels vianants. Quan s’arribi a la cruïlla amb el carrer de les Valls, aquest punt també quedarà restringit temporalment al trànsit rodat.

En aquesta nova fase s’inclou també la rehabilitació de voreres i la millora de l’accessibilitat en una vintena de carrers de sis districtes de la ciutat: Sant Antoni, Brujas, Colom, Vilarrúbias, Armand Obiols, Noufonts, Jaume I, Travessera de l’Església, plaça d’Espanya, carretera de Prats, carretera de Caldes, entorn del Parc de les Aigües, passeig de Fleming, Via Aurèlia, de la Palma, Permanyer, Reina Elionor, Feijoo i la carretera de Molins de Rei.

Donades les diverses afectacions a la mobilitat, l’Ajuntament informarà el veïnat i als comerços de la zona afectada mitjançant díptics explicatius a domicilis i locals, detallant les restriccions de trànsit i els accessos disponibles durant l’execució de les obres.

Pla municipal "Els diners als carrers"

"Els diners als carrers" és una estratègia central i prioritària del mandat municipal que conté múltiples línies d’acció impulsades els darrers anys. Aquestes són la millora de carrers, la plantació d’arbrat o la renovació de jocs infantils, entre moltes altres. El Pla incorporarà noves línies d'acció als districtes per afavorir la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes, independentment del barri on visquin, i tenint en compte les necessitats de cadascun.