L'aparcament del passeig de Can Feu de Sabadell ja és més a prop de ser una realitat. La Junta de Govern Local ha adjudicat aquest dilluns 7 de juliol les obres per adaptar aquest espai i convertir-lo en 68 places per a vehicles. La previsió és que les actuacions, que tenen una inversió de 307.000 euros, comencin a la tardor i acabin entre finals d'aquest 2025 i principis de l'any vinent.

La ubicació del nou estacionament és la parcel·la que es troba davant de la plaça del Mil·lenari, al costat de la via del tren. L'espai té una superfície de 2.855 m2 i actualment està sense urbanitzar. L'objectiu és donar resposta a la necessitat d'aparcament del veïnat de la zona.

De les 68 noves places, dues es destinaran a persones amb mobilitat reduïda i dues més seran de recàrrega de vehicles elèctrics.

Càmeres de videovigilància, enjardiment i més enllumenat

A banda de construir l'aparcament, també es vol millorar la vegetació de l'espai amb enjardiment i plantació d'arbrat. A més, s'instal·laran càmeres de videovigilància que estaran connectades al centre de comandament de la Policia Municipal. També es col·locaran proteccions i enllumenat, així com nova senyalització.

En el marc del Pla d’Aparcaments municipal, l’Ajuntament de Sabadell està treballant per la creació de noves places d’estacionament a la ciutat. Des del 2019, ja n'ha sumat més de 230 noves, i es pretén arribar a més de 470 abans de finalitzar el mandat.