Dues lletres per amagar-se de la policia: la picaresca dels delinqüents fronterers

Els Mossos d'Esquadra han detectat a la Jonquera un increment de cotxes que travessen la frontera amb matrícules provisionals franceses, les anomenades "WW". Es tracta de vehicles "sensibles" perquè molts delinqüents les fan servir per passar desapercebuts i "ocultar els cotxes". El problema és que aconseguir aquestes plaques "és molt fàcil i ràpid" i permet circular entre dos i quatre mesos fins a aconseguir les definitives.

El fet que siguin tan accessibles -només cal un tràmit a través d'internet i pagar 11 euros- fa que molts delinqüents les utilitzin en vehicles robats o que estan relacionats amb altres delictes, sota una aparença de legalitat. Això ha obligat els cossos de seguretat fronterers a augmentar la vigilància.

El distintiu "WW" francès

Un cop omplert un formulari, el sol·licitant només ha d'anar a un dels llocs autoritzats a recollir les seves plaques i amb les que podrà circular entre dos i quatre mesos per on vulgui. Les matrícules, però, compten amb un distintiu, dues WW a l'inici que indiquen que es tracten d'unes plaques provisionals.

Els Mossos, però, han detectat un increment de vehicles amb aquestes matrícules, entre els quals molts delinqüents. Per això, els cossos de seguretat de la Jonquera, Mossos, Guàrdia Civil, policia espanyola i la Policia Local de la Jonquera estan més a sobre d'aquests cotxes.

De seguida que en detecten un, els agents l'aturen i l'identifiquen. El cap del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de Girona, Carles Martos, explica que és habitual que en casos de cotxes sostrets es trobin el número de bastidor manipulat. La intenció és passar desapercebut i que no es pugui relacionar la matrícula del cotxe amb la denúncia del robatori.

Casos de falsedat documental

El caporal de la Policia Local de la Jonquera, David Garcia, explica que en moltes ocasions aquests cotxes es fan servir per "pagar" deutes entre bandes criminals. A més, el problema és que la matrícula es pot anar renovant, només modificant les dades quan es fa la sol·licitud.

Això, a la pràctica, és un delicte de falsedat documental, però la policia assenyala que, habitualment, es troben que hi ha més delictes vinculats al vehicle i al seu conductor. Amb tot, Martos explica que no poden evitar que circulin, ja que la llei francesa preveu que puguin fer-ho entre dos i quatre mesos.

Tot i això, sí que hi ha un tipus de vehicles que no poden travessar la frontera, són les que porten només una W a l'inici. En aquest cas, explica Garcia, es tracta de cotxes que són de concessionari i que no tenen permesa la sortida del país. En aquest cas, si els agents en troben un han d'aturar-lo immediatament i coordinar-se amb les autoritats franceses.