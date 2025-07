Demanen sis anys de presó per a dos mossos per una agressió homòfoba al Raval

El Centre per a la Defensa dels Drets Humans Irídia ha formalitzat una acusació contra dos agents dels Mossos d'Esquadra per una "agressió policial discriminatòria" que va produir-se el 26 de desembre del 2020 al barri del Raval de Barcelona. L'escrit, presentat a l’Audiència de Barcelona, apunta que els agents van colpejar i insultar amb expressions homòfobes la víctima i, malgrat que no van identificar-se com a mossos perquè anaven de paisà, posteriorment també van detenir-lo sense explicar-li els motius ni llegir-li els drets.

Irídia atribueix als agents delictes de lesions i tortures —o alternativament, contra la integritat moral— amb agreujant per discriminació d'orientació sexual. En conseqüència, demana penes de fins a sis anys de presó i 12 d'inhabilitació. A més, es remarquen aspectes com que els agents no van identificar-se "en cap moment" i que per mitjà de "coerció física" van prendre-li el telèfon mòbil a la víctima i van intentar també de treure-li la motxilla, per la qual cosa la víctima, a l’inici, hauria confós l’incident amb un robatori.

La víctima va rebre un cop de puny al rostre i diversos cops "contundents" amb la porra a la cama esquerra, a més d’insults homòfobs. Segons l'escrit, va ser una patrulla dels Mossos d'Esquadra que va arribar seguidament qui va informar l’home que es tractava de dos agents de paisà del propi cos policial. Les lesions físiques i psicològiques que va patir la víctima, conclou, han requerit més d'un any de tractament.

La coordinadora de Litigis a Irídia, Sònia Olivella, ha declarat que són uns fets "especialment greus", ja que representen un "cas paradigmàtic de tractes inhumans i degradants motivats per discriminació per orientació sexual". La víctima, que també ha decidit fer pública la seva veu, ho ha expressat així: "En aquell moment vaig sentir por, vergonya i una gran incomprensió. No va ser només l’agressió o l’insult, sinó tot el que representava: la violència legitimada per un sistema que et fa callar i sentir culpable".

Quatre anys i mig després de l’incident, encara no s’ha dut a terme cap investigació interna per part dels Mossos d’Esquadra i el Ministeri Fiscal. "Quan es denuncien fets com aquests, l’administració hauria d’assumir la responsabilitat", denúncia Olivella, que afegeix que, en canvi, "un cop més, tot el pes ha recaigut en la víctima i en les organitzacions de drets humans". La víctima, per la seva banda, recalca que "aquesta violència institucional no és un fet aïllat, sinó un problema estructural que passa aquí, cada dia" i que "denunciar-ho és dolorós i esgotador, però necessari".