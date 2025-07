Totes les obres que podràs veure aquesta tardor als teatres de Sabadell

S'apropa una nova temporada als Teatres Municipals de Sabadell. Aquesta tardor, es desplegaran més de 40 espectacles des del setembre fins al desembre. La Faràndula, el Teatre Principal LaSala Miguel Hernández i L’Estruch seran els escenaris de tot un seguit de propostes que busquen emocionar, interpel·lar i fer reflexionar el públic. Hi haurà teatre, música, òpera, dansa, circ i activitats familiars per a tots els públics

Des d'aquest dimecres 16 de juliol ja es poden comprar les entrades per als espectacles des de la pàgina de l'Ajuntament o a la mateixa taquilla del Teatre Principal, que està oberta dimecres i dijous de 18 h a 20 h i els divendres i dissabtes d’11 h a 13 h i de 18.00 a 20.00 h. D'altra banda, també s'han posat a la venda els paquets d’entrades per als concerts simfònics i per la temporada d’òpera, amb descomptes fins al 40 per cent.

Teatre

20 de setembre : Un déu salvatge al teatre La Faràndula. Es tracta d'una obra de Yasmina Reza que dissecciona les relacions humanes. Dirigida i protagonitzada per Pere Arquillué, acompanyat de Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert.

27 de setembre : Martita Sea! a La Faràndula. Un monòleg humorístic de Martita de Graná que s'emmarca en el festival de comèdia Parapariures.

18 d'octubre : Gola , a L'Estruch. un nou espectacle de creació d'Oriol Pla i Pau Matas,

18 i 19 d'octubre : Carn humana al Teatre Principal. Una comèdia negra sobre la deshumanització, escrita i dirigida pel sabadellenc Josep Julien. Amb Santi Ricart i Meritxell Calvo.

25 d'octubre : El combat de les oblidades al Teatre Principal.

7 de novembre : Això no és un final al Teatre Principal. Un espectacle protagonitzat per persones amb discapacitat intel·lectual de la companyia CIPO 4651, fruit d'un any de treball en residència artística a la Fàbrica de Creació de Sabadell.

8 de novembre : Un respir a L'Estruch. En el marc del Festival RBLS de teatre jove, la companyia La Passatgera presenta aquesta obra.

: a L'Estruch. En el marc del Festival RBLS de teatre jove, la companyia La Passatgera presenta aquesta obra. 15 de novembre: El dol al cementiri municipal de Sabadell. Una proposta molt especial creada per Jaume Madaula. Un espectacle poètic i íntim sobre la mort i el dol, en un espai singular i carregat de simbolisme.

Música

D'una banda, hi haurà diversos concerts de música simfònica a La Faràndula.

19 de setembre : La Patètica de Txaikovski i les Últimes cançons de Strauss. Debut d’Andrés Salado com a director titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

21 de novembre : Missa Solemnis , de Beethoven.

: , de Beethoven. 3 i 4 de gener: Festival de Valsos i Danses. El clàssic de cada inici d’any.

D'altra banda, en col·laboració amb Joventuts Musicals de Sabadell, hi haurà música de cambra al Teatre Principal.

2 d'octubre : Les quatre estacions , de Vivaldi. Amb Maria Florea i la Franz Schubert Filharmonia.

31 d'octubre : Trio Fortuny .

19 de novembre : Obra per a piano de Benet Casablancas . Concert dins del cicle Música al Saló.

26 de novembre : Gio Symphonia & Diego Ares .

: . 12 de desembre: Winterreise de Schubert, amb Pau Armengol i Ignasi Cambra.

Pel que fa a l'òpera, hi haurà produccions de gran format a La Faràndula amb la Fundació Òpera a Catalunya.

15, 17, 19 i 21 d'octubre : Les noces de Fígaro , de Mozart.

: , de Mozart. 28 i 30 de novembre, i 2 de desembre: L’holandès errant, del prestigiós i aclamat compositor alemany Richard Wagner.

Finalment, la Banda de Música de Sabadell oferirà dos concerts en aquesta temporada de tardor.

14 de desembre: Pintant sardanes, ballant colors , un concert interdisciplinari amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i l’artista Quim Moya, al Teatre Principal).

, un concert interdisciplinari amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i l’artista Quim Moya, al Teatre Principal). 21 de desembre: el recital nadalenc Per Nadal, la Banda al Principal! al Teatre Principal.

Dansa i circ

4 i 5 d'octubre : dansa contemporània al XXè Certamen Coreogràfic de Sabadell, que se celebrarà a L'Estruch.

18 i 25 d'octubre, 8 i 29 de novembre : Circ en família a L'Estruch. Un cicle ideal per compartir l'experiència del circ amb els més petits.

: a L'Estruch. Un cicle ideal per compartir l’experiència del circ amb els més petits. 25 d'octubre: Tenet, d'Eunoia Kolektiva a l'Estruch. Circ contemporani amb un llenguatge innovador i visualment impactant.

Per a tota la família