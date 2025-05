El festival Embassa't de Sabadell espera superar els 8.000 espectadors

El festival Embassa’t ja escalfa motors per la inauguració de la seva 17a edició, la cinquena a l'escenari del Parc Catalunya de Sabadell. Enguany Els Pets seran els encarregats d'estrenar el programa el pròxim 15 de maig amb el concert de la gira ‘Cantant les quaranta’, en què repassaran dos dels àlbums més icònics de la seva carrera. L’organització espera una afluència d’uns 2.000 espectadors per aquesta cita i un increment del 20% de venda d’entrades pel conjunt del festival, que els duria a superar les 8.000 persones. Fins al 18 de maig passaran pel festival grups com Figa Flawas, Remei de Ca la Fresca, Azul o Villano Antillano.

El festival deu el nom a la Bassa de Sant Oleguer, a Sabadell. Des de l’any 2009, quan va celebrar la primera edició, ha crescut gràcies a la gestió del col·lectiu impulsor, Sabadell Sona Jove. Aquesta entitat ha aconseguit un cartell que entrellaça grups consagrats de l’escena nacional i internacional, però també apostes per artistes emergents. Si l’any passat l’obertura del festival anava a càrrec dels mallorquins Antònia Font, enguany seran Els Pets els responsables d’obrir el Festival.

“Tindrem el millor concert inaugural que hem tingut a l’Embassa’t”, ha dit en roda de premsa el director del festival, Arnau Solsona, que ha destacat que esperen superar els 2.000 espectadors i fins i tot arribar als 2.500. “Programar Els Pets comporta una responsabilitat de posar sobre la taula què vol dir fer 40 anys cantant i fer-ho en català”, ha afegit Solsona.

El tret de sortida serà a les 20:30 hores en un espai emblemàtic de la ciutat, l’amfiteatre del Parc Catalunya. Com ja és tradició, s’hi instal·laran "food trucks" i punts de venda de marxandatge, amb la voluntat de promoure el comerç de qualitat i de quilòmetre zero. Al llarg del festival també passaran per l’escenari grups com Hinds, Mujeres, Baiuca o La Élite.

Les acompanyaran al llarg dels quatre dies de concerts Villano Antillano, Fades, Svetlana & Friends, Aiko el grupo, Metrika, Júlia Colom, el grup de Baix Montseny Remei de Ca la Fresca, Me siento extraña, Mundo Prestigio, Dinamarca DJ Set, Mel, DJ Sport b2b Lanav, Lucient, Azul, Villamel DJ's, Jugueta i Yila. Prèviament, el festival organitzarà una cita orientada a professionals per establir ponts, compartir coneixement i experiència en el sector.