Rècord d'assistència al Festival Embassa't de Sabadell

El Festival Embassa't de Sabadell ha tancat la seva dissetena edició amb un nou rècord d'assistents. Segona ha informat l'organització, un total de 9.127 persones han passat per algun dels 29 concerts que s'han fet durant quatre dies per l'Amfiteatre del Parc Catalunya. L'obertura va ser a càrrec del mític grup de rock català Els Pets que, tot i el xàfec que va obligar a endarrerir l'espectacle, va reunir uns 2.300 espectadors, una xifra inèdita en una inauguració del festival.

El grup de reggaeton Figa Flawas es va encarregar de posar la cirereta diumenge, amb una afluència de públic de 3.000 persones. També hi han passat noms ben diversos de l'escena musical actual com la porto-riquenya Villano Antillano i estils com el punk de La Élite, el ritme de Mujeres, o les lletres carregades d'ironia de Svetlana, o el carismàtic Barry B, un talent emergent que està despuntant al panorama pop rock més alternatiu.

La xifra d'assistents suposa un increment d'un 20% respecte a l'Embassat de 2024, amb una programació que aposta per combinar el nou talent amb artistes consagrats. Amb una mitjana d'edat de 28 anys, la cita s'ha consolidat amb un pol d'atracció de públic de l'àmbit local i comarcal, però també de Barcelona. Com a novetat, l'organització també ha detectat els primers desplaçaments d'assistents procedents d'arreu de la península. Durant les dues jornades del cap de setmana de festival, dies en què es concentrava el gruix de programació, 3.827 persones d'arreu de Catalunya han passat per l'escenari del Parc Catalunya, principalment joves d'entre 22 i 37 anys.

El festival deu el nom a la Bassa de Sant Oleguer, a Sabadell i des de l’any 2009, quan va celebrar la primera edició, ha crescut gràcies a la gestió del col·lectiu impulsor, Sabadell Sona Jove. Aquesta entitat ha aconseguit un cartell que entrellaça grups de tota mena, molts, d'internacionals i que també ha fet una aposta per noves veus de l'escena catalana.