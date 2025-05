Barberà del Vallès es prepara per batre dos rècords mundials de Ball de Bastons

Barberà del Vallès acollirà els pròxims 9 i 10 de maig una ballada de bastons de 25 hores seguides amb l’objectiu d’assolir dos rècords mundials oficials, reconeguts per l’Organització Mundial del Rècord (OWR). L’activitat, està organitzada per la Colla Bastonera Les Romanes-ARA I SEMPRE, entitat local que ha esdevingut un referent dins del món bastoner l'energia i compromís amb la cultura popular que la caracteritzen. La prova tindrà lloc a La Nau, espai de creació i difusió artística de Barberà del Vallès, i es podrà seguir també en directe per streaming.

Durant l’activitat es calcula que es realitzaran més de 2 milions de picades amb bastons, en un esforç col·lectiu continuat, organitzat per torns i combinant grups de 4 i 8 dansaires de diferents edats. Els reptes que s'afrontaran seran ballar durant 25 hores consecutives sense parar i fer el màxim de repeticions consecutives d’una mateixa coreografia, amb una xifra prevista de 6.600 vegades.

El rècord serà validat amb un protocol rigorós per la OWR, amb la presència d’un notari, observadors acreditats i testimonis culturals. Aquesta fita es vol convertir en un homenatge a totes les colles bastoneres de Catalunya, en el marc del 50è aniversari de la Trobada Nacional, que acollirà Barberà el pròxim 4 d’octubre. Durant la recta final de l’activitat, dissabte a la tarda, s’hi sumaran diverses colles amigues per fer un ball conjunt i celebrar plegats aquest èxit col·lectiu.

Està previst que la ballada duri del divendres 9 de maig a les 18 hores fins al dissabte 10 de maig a les 19 hores. L’activitat comptarà amb la col·laboració de múltiples entitats, empreses i institucions, i vol posar en relleu el paper de la cultura popular com a eina de cohesió social, memòria col·lectiva i participació comunitària.