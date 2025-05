Tot a punt per a l'Aplec de la Salut de Sabadell

Sabadell celebrarà una nova edició de l’Aplec de la Salut el dilluns 12 de maig, però comptarà amb una programació farcida d’activitats del 7 al 13 de maig. Les propostes, que combinen tradició, creativitat, esport i participació ciutadana s'han organitzat des de l'Ajuntament i moltes entitats del municipi. Durant aquesta setmana i el dia de l’Aplec, els carrers de la ciutat i els voltants del Santuari de la Salut s’ompliran de cultura popular, concerts, tallers, activitats infantils.

Del 7 al 9 de maig es duran a terme les XLI Trobades de Corals Escolars al Teatre La Faràndula, adreçades a l’alumnat de primària. El divendres 9, hi haurà un contacontes i diversos espectacles de petit format a la Llar del Llibre, l'Espai FOC, i algunes biblioteques. El dissabte 10 es farà la tradicional pujada al santuari de la Salut, que sortirà de la plaça del Doctor Robert. Durant el dia hi haurà exhibicions castelleres, contes per a nadons, parades d’entitats, la Baixada de l’Aigua, cercaviles de gegants i bèsties, concerts i un espectacular correfoc infantil i per a adults.

El diumenge al matí, la ciutat es despertarà al so de música tradicional i el santuari acollirà la missa solemne de la festivitat. D'altra banda, a la plaça del Doctor Robert s’hi instal·larà l’espai Vet Aquí Sabadell, que oferirà tallers, contes i una fira d’il·lustració. El Museu d’Història i la Torre de l’Aigua també obriran les portes per fer visites guiades i rutes pel patrimoni.

A partir de les 18:30, un seguici festiu acompanyarà el penó de la ciutat, una insígnia que portaran els membres de l’Agrupació de Defensa Forestal. El recorregut que comença al passeig de la, Plaça Major i continua per diversos carrers del centre de Sabadell fins a la plaça de Sant Roc. En acabat, hi haurà balls amb l’acompanyament musical de la Banda de Música de Sabadell. Per als amants de la festa, a la nit, hi haurà un concert folk a l’Espai Emprius, que tancarà la jornada.

El dilluns 12 es farà l'aplec, que es podrà viure intensament al voltant del Santuari de la Salut. Hi haurà una fira, activitats familiars, tallers infantils i cercaviles de gegants. També tindrà lloc la missa solemne votiva de la ciutat, presidida pel bisbe. A la tarda, a més, es faran concerts, sardanes. L’esport també hi tindrà un paper destacat amb la caminada popular de la Pujada a la Salut i diversos tallers de cultura física al voltant del santuari.

Els museus també participaran en aquesta celebració i es programaran visites guiades a la Torre de l’Aigua, a l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria i a l’exposició temporal “Sabadell Crea. Sabadell es posa de moda”. A més, el diumenge s’organitza l’itinerari Sabadell vist pels seus artistes entre la Torre i Sant Nicolau.