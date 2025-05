En marxa la consulta per l'opa al Sabadell: «Està totalment alineada amb la legislació vigent»

La consulta pública sobre l'opa hostil del BBVA al Banc Sabadell ja està en marxa. Pràcticament en paral·lel a la visita del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a les Jornades del Cercle d'Economia, el govern espanyol ha posat en funcionament el formulari a través del qual la ciutadania i les organitzacions -econòmiques i socials- que ho vulguin es poden pronunciar sobre una operació que s'ha convertit en protagonista del dia a dia polític a tot l'Estat. Cuerpo, en una atenció als mitjans prèvia a la intervenció davant del plenari, ha assenyalat que el procediment compleix amb la legislació vigent. Una visió contraposada a la que havia verbalitzat unes hores abans Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP, protagonista matinal al Cercle, ha qualificat de "frivolitat" la consulta, i ha demanat al govern espanyol que prengui una decisió ferma. "Governar és indelegable", ha determinat Feijóo. El qüestionari que ha posat en marxa el Ministeri d'Economia, en tot cas, estarà disponible fins el dia 16 de maig. És quan es compliran els primers set dies hàbils que té Cuerpo per pronunciar-se sobre l'opa un cop ja es coneix -des de dimecres passat- el veredicte de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que va avalar de manera unànime l'operació. Fins el dia 27 de maig, en tot cas, Economia té temps per decidir si autoritza l'opa o l'eleva al consell de ministres.

Què diu la consulta? Primer es pregunta el nom, i després si es forma part d'una associació. Un cop respost això, es demana la identificació -DNI o CIF- i, tot seguit, el correu electrònic. Un cop introduïdes les dades, cal respondre sí o no a aquesta pregunta: "Considera que hi ha criteris d'interès general diferents de la defensa de la competència que es poden veure afectats per l'operació BBVA-Banc Sabadell?". El sisè pas es basa en detallar quins criteris d'interès general -al marge dels de competència- poden veure's afectats per l'operació. Aquest és el desplegable que apareix a continuació:

Defensa i seguretat nacional Protecció de la seguretat o de salut públiques Lliure circulació de béns i de serveis dins del territori nacional [espanyol] Protecció del medi ambient Promoció de la investigació i el desenvolupament tecnològics Garantia d'un manteniment adequat dels objectius de la regulació sectorial Altres

Dins d'aquest últim camp, es diposa de 2.000 caracters per justificar les raons per les quals pot existir oposició a l'opa. És la mateixa extensió que hi ha per pronunciar-se sobre com pot impactar en l'interès general aquesta operació. La consulta acaba amb una pregunta de resposta binària: "Considereu que es poden establir mesures que permetin protegir els criteris d'interès general assenyalats anteriorment?". Cuerpo ha indicat, en la intervenció davant dels mitjans, que qualsevol argumentació que s'introdueixi al sistema és susceptible de fer-se pública. "Hi haurà la màxima transparència", ha indicat el ministre d'Economia, que té a les seves mans una decisió especialment complexa.

"S'ha de ser molt respectuós", ha apuntat Cuerpo, que ha citat l'article 10.4 de la llei de defensa de la competència. "El que fem és obrir una consulta perquè tots els agents que es puguin veure afectats per l'operació puguin pronunciar-se. Seguim el procediment habitual", ha destacat el ministre. Es tracta de tenir l'anàlisi "més complet possible" per prendre una decisió que tindrà un fort impacte en el sistema bancari a l'Estat. La consulta va ser ben rebuda dilluns quan la va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè en el fons l'ha fet sortir del carril estrictament financer. La sensació és que es tracta de la manera que s'ha trobat per fer més difícil que fructifiqui.