Així decidirà Sánchez si tira endavant l'opa al Sabadell

Hi havia un elefant a l'habitació dilluns a les jornades del Cercle d'Economia: l'opa del BBVA al Banc Sabadell. Els assistents -empresaris, directius, financers, fons d'inversió, acadèmics...- esperaven el discurs inaugural de Pedro Sánchez, en la primera intervenció després de l'informe del Consell Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Després de parlar de l'apagada de fa una setmana, de les bones xifres econòmiques i de la necessitat d'enfortir el projecte europeu, el president del govern espanyol llançava l'anunci en forma de consulta pública sobre l'operació de compra del banc d'origen basc sobre el banc català. És el primer cop que es fa un moviment així en aquest àmbit. Sánchez s'hi va referir com a "opa hostil", concepte tècnic però que, als passadissos del Palau de Congressos, es va interpretar com alguna cosa més. L'establishment respirava més tranquil després d'escoltar el president espanyol. El seu anunci no es va veure com una simple escenificació.

La consulta pública s'activa aquest dimarts. Serà un formulari a la web del Ministeri d'Economia en què els interessats podran fer comentaris o aportar informació sobre l'opa. El moviment de Sánchez, interpretat per bona part dels actors implicats com una maniobra per carregar-se d'arguments per frenar l'operació, no alterarà els ritmes del govern espanyol per prendre una decisió. Per tant, en els pròxims 15 dies el ministeri que pilota Carlos Cuerpo haurà de decidir si eleva la carpeta al consell de ministres, que tindrà un mes per dictaminar si l'opa tira endavant o no. Fonts d'Economia consultades per Nació justifiquen la decisió per aconseguir "més informació" sobre l'opa, enfocada en aquest cas cap a "l'interès general". Sánchez ho deixava clar dilluns: "La nostra intenció és ajudar perquè les nostres empreses creixin, però sempre que això beneficiï l'interès comú del país i els ciutadans". L'opa, doncs, té condicions i l'última paraula la tindrà el govern espanyol.

Les aportacions que es facin en aquesta consulta seran secretes i no vinculants, però sí que es tindran en compte a l'hora de formar-se una opinió i decidir sobre l'operació. Les mateixes fonts indiquen que serà un procés "similar" al que es fa en els processos normatius, una eina que serveix perquè la ciutadania i la societat civil organitzada pugui participar en les fases inicials de l'elaboració de lleis. Darrerament, el Ministeri d'Economia ha fet consultes públiques en transposicions de directives europees, entre altres qüestions. És cert, però, que és la primera vegada que això es fa amb una operació de compra d'una entitat financera. La decisió suposa, en certa manera, corregir també el criteri de Competència, que no va deixar participar en les al·legacions patronals com Foment. De fet, la patronal va interposar un recurs contra aquesta decisió que es preveu que es resolgui de manera imminent, i que podria allargar encara més l'operació, que fa més d'un any que s'està gestant.

En tot cas, Sánchez sí que permet ara que aquestes entitats puguin posicionar-se i aportar nous arguments a favor o en contra d'aquesta operació. I en aquest moment, tot indica que guanyen força les tesis contràries a l'opa. En les últimes hores, s'ha articulat un cert consens a Catalunya que s'oposa a la desaparició del Sabadell. Des de Foment es mostraven crítics amb l'informe de Competència i el seu president, Josep Sànchez-Llibre, demanava a Sánchez "paralitzar" una operació perjudicial per a les petites i mitjanes empreses. De fet, la patronal xifra en 70.000 milions d'euros la pèrdua de crèdit per a aquestes companyies si es materialitza l'opa. També Pimec hi està en contra. "Si algú es pensava que amb l'informe de Competència això estava dat i beneït, ara s'escoltarà les entitats i la societat civil; hi ha partit", afirmava el president, Antoni Cañete. Els sindicats majoritaris també rebutgen l'opa.

El perfil "tècnic" de Cuerpo

El protagonista els pròxims dies serà el ministre d'Economia. En la seva intervenció al Cercle, Sánchez en va destacar la capacitat tècnica, llegit entre els assistents com un missatge que qualsevol decisió es prendrà per criteris tècnics, no pas per motius polítics. En tot cas, el govern espanyol haurà d'aportar arguments diferents dels de Competència, guiats pel criteri -flexible- de l'interès general. Cuerpo sempre ha expressat reserves sobre l'opa, tot i que des de l'informe de Competència s'ha mantingut en silenci. Aquest dimarts a la tarda, serà un dels ponents al segon dia de jornades del Cercle d'Economia.

Tot plegat, mentre creix la pressió cap a la Moncloa perquè aturi el moviment del BBVA. Des de Catalunya, ERC i els Comuns s'han oposat a l'operació. També Junts ha exigit a Sánchez que ho freni, una posició controvertida tenint en compte que el seu conseller a la CNMC va votar a favor de l'informe que avala l'opa. Els juntaires argumenten que l'informe dona elements al president espanyol per frenar l'operació al consell de ministres. La consulta pública ha de servir per guanyar més legitimitat per la decisió que s'acabi adoptant, però també pot obrir la porta a demandes per part de les parts afectades.

El BBVA insisteix que l'operació és bona

El president del BBVA, Carlos Torres, i el del Sabadell, Josep Oliu, van mantenir dilluns una breu conversa a l'entrada del Palau de Congressos de Barcelona. Davant dels periodistes, van exhibir cordialitat minuts abans que Sánchez anunciés les seves intencions amb l'opa. Quan el president del govern espanyol va haver acabat, Torres va abandonar el recinte. No va respondre a les preguntes sobre la consulta pública. Es va limitar a expressar "màxim respecte" per a les decisions, tot reivindicant l'informe de Competència. Sí que va insistir, en aquest sentit, que la "unió" amb el Sabadell és un projecte de creixement amb beneficis per a tothom, també per a pimes i autònoms. L'última paraula la tindrà el consell de ministres, que a partir d'avui mira de carregar-se d'arguments per justificar la decisió.