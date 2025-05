La consulta de Sánchez electritza el Cercle i treu l'opa del carril financer

La geopolítica i els seus riscos emmarca la que és la 40 edició de les Jornades del Cercle d’Economia, obertes aquest dilluns al Palau de Congressos de Barcelona, amb la intervenció del president espanyol, Pedro Sánchez. Però és un tema molt proper el que s’imposarà aquests dies a les pors per l’escalada aranzelària, les urgències del projecte europeu i l’ascens del populisme. L’opa hostil del BBVA al Banc Sabadell planeja sobre les Jornades i ha estat aquest dilluns el protagonista. Sense esperar al moment del col·loqui amb el president de l’entitat, Jaume Guardiola, Sánchez ha anunciat que l’executiu obrirà una consulta pública a entitats, empreses i societat civil per escoltar la seva posició.

El president espanyol ha fet l’anunci en una sala on hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els presidents del Sabadell, Josep Oliu, i del BBVA, Carlos Torres, que s’han saludat fugaçment abans de l’inici de les Jornades. Torres seia en primera fila, a tocar del nou president de Telefónica, Marc Murtra, i Salvador García Ruiz, director d’Indra a Catalunya.

Sánchez ha assenyalat que l’executiu vol "ajudar les empreses a créixer, sempre que això beneficiï l'interès comú". Ras i curt: Sánchez ha obert de bat a bat les portes que Competència va tancar de manera abrupta en rebutjar totes les al·legacions dels agents socials i les cambres. L’anunci del president espanyol ha agafat tothom per sorpresa. “Això no ens ho esperàvem -reconeixia el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu- i suposa reobrir l’escenari”.

El dirigent cameral no amagava la seva satisfacció per aquest gir, tot recordant que la Cambra ha presentat un recurs a l’Audiència Nacional contra la decisió de Competència de no admetre les seves al·legacions i la d’altres 78 entitats més contra l’opa. Competència va considerar que les entitats que havien presentat al·legacions no eren “part interessada” en el procediment. No és l’única organització que ha presentat recurs. També Foment ho ha fet i ha estat admesa a tràmit. A les entitats hi ha irritació pel rebuig de Competència. Avui mateix, Santacreu es preguntava: “Si la Cambra no és part interessada en un procés que per força acceptarà el teixit econòmic, què és part interessada?”.

El front empresarial està completament alineat contra l’opa. Per si hi havia dubtes, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat al govern espanyol, poc abans que s’iniciés l’encontre del Cercle, que literalment “paralitzi l’opa”, advertint de l’impacte negatiu que tindrà en el teixit productiu, impacte que ha calculat en uns 70.000 milions d’euros. Sánchez Llibre ha apel·lat a “motius estratègics, d’interès general i territorials”.

Pels passadissos del Cercle, Jordi Casas, home de Foment i ànima de l’Associació de Socis Minoristes del Sabadell, mostrava optimisme: “Hem tingut un bon dilluns”. Casas, molt actiu contra l’opa, assenyalava la importància de les paraules de Sánchez: “Ha explicitat que es tracta d’una opa hostil, ha elogiat l’alta capacitat tècnica del ministre Carlos Cuerpo i alhora ha dit que vol escoltar què diu el teixit social”.

No tothom compartia el mateix nivell d’optimisme per l’anunci de Sánchez. Però sí que el criteri majoritari apuntava -com assegurava un membre del Govern- que, amb la seva decisió, Sánchez treia l’opa del terreny estrictament financer. Una opinió molt compartida aquest dilluns a les Jornades, on molts es preguntaven quin sentit tindria convocar tantes opinions en una consulta si la decisió final de l’executiu fos donar-hi llum verda.

“En totes les activitats i trobades d’aquests dies, l’opa serà el tema present”, assegura sense dubtar Ramon Agenjo, patró-director de la Fundació Damm i president de Barcelona Global. El sentiment molt majoritari dels assistents a les Jornades és clarament crític amb l’opa? Bona antena sempre dels moviments en l’ecosistema econòmic, Agenjo respon amb un “no” contundent: “Aquí hi ha molts fons d’inversió i aquests es mouen en funció dels interessos estrictes de l’operació”.

Però el que és innegable és que avui els crítics amb l’opa han sortit reconfortats. Fins i tot electrificats, després que Sánchez es referís també a la gran apagada de dilluns passat per assegurar que això no qüestionaria l’aposta estratègica per les renovables. Els partidaris de la posició del Sabadell en aquesta opa han vist més llum de la que tenien ahir.