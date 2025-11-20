Franquisme i memòria: coneixen els joves el passat?

Es compleixen cinquanta anys de la mort de Francisco Franco, el militar i dictador que va governar Espanya des de 1939, després de la Guerra Civil, fins a la seva mort el 1975. El seu règim va consolidar un poder autoritari basat en la repressió política, el control social, la censura i l’exaltació del nacionalisme espanyol. Durant molts anys, qualsevol oposició va ser perseguida i els drets i llibertats individuals van quedar totalment anul·lats.
El franquisme va imposar una única identitat cultural i lingüística, va prohibir llengües com el català en l’espai públic, i va convertir la Falange i l’Església catòlica en pilars ideològics i institucionals del règim. També va deixar un gran nombre de víctimes, afusellaments i desapareguts, així com episodis com l’execució del president de la Generalitat, Lluís Companys.
Però, què en saben realment els joves d’aquest passat? Per comprovar-ho, sortim al carrer a preguntar a universitaris sobre termes bàsics del franquisme com Franco, la Falange, la prohibició del català, la figura de Companys o la Transició. Les respostes revelaran fins a quin punt el franquisme continua present en la memòria de les noves generacions.