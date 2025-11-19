Les dones treballaran gratis fins a final d'any per la bretxa salarial

La bretxa salarial entre homes i dones equival al sou de gairebé un mes i mig, segons un estudi de CCOO. La formació de defensa dels drets dels treballadors afirma que en termes percentuals la diferència ha disminuït, però que en xifres absolutes en euros es manté estancada. Així, l'informe, que referencia dades del 2022, assegura que aquell any els homes van percebre de mitjana 6.219,39 euros anuals més que les dones.
En aquest context, CCCOO assenyala aquest dimarts 18 de novembre com el dia simbòlic a partir del qual les dones comencen a treballar de franc en comparació amb els homes, una situació que s'allarga fins a final d'any. El sindicat ho considera una "injustícia" que "perpetua la precarietat i la desigualtat" en vers les dones. A parer de CCOO, la "discriminació salarial" no és fruit de l'atzar, sinó "de la suma de la infravaloració" de la feina de les dones més "l'impacte de les cures" en la seva carrera professional.
"La segregació del mercat de treball respon a una societat patriarcal que dona valor a les feines masculinitzades i no reconeix els treballs feminitzats", assegura el sindicat en un comunicat. Per això advoca per "lluitar per dignificar" les feines que més desenvolupen les dones, especialment "les que posen la vida al centre fent feines d'atenció a les persones i les cures".
"És imprescindible un pacte de cures integral a Catalunya que dignifiqui la feina de les persones que cuiden, molt majoritàriament dones", rebla el sindicat, que reclama alhora que es "dignifiqui" el dret a les cures i que les administracions es facin "corresponsables" d'una activitat "que fins ara s'ha desenvolupat a costa de l'esforç i la salut de les dones".
Màxim històric de denúncies per violència de gènere
Segons dades del Consell General de Poder Judicial, a Catalunya les denúncies per violència de gènere van aconseguir el seu màxim històric en 2024, arribant a 25.489, una mitjana de 69 denúncies diàries. En l'àmbit estatal, l'any 2024 es van situar en 199.094, és a dir, una mitjana de 544 denúncies diàries que evidencia una estabilització de l'augment que es vivia els últims anys gràcies a la consolidació de la visibilització i denúncia d'aquest tipus de violència. Tot i que generalment la major part de les regions han patit un lleuger descens de les denúncies respecte als anys anteriors, a Catalunya el 2024 van augmentar un 2,1%, arribant a registrar una xifra rècord des del 2015.
Un augment que, segons l'Observatori de la Vulnerabilitat i l'Ús de la Fundació Adecco, es podria explicar per una possible major disposició a denunciar així com a la persistència del problema en l'àmbit social i familiar. Altres comunitats també han superat les dades el 2024 en comparació a l'any 2023. Per exemple, Navarra lidera el creixement amb un augment del 26,4% de denúncies respecte a 2023; seguida de Madrid, amb un 6,5% més; Castella-la Manxa, on han augmentat un 2,9%; i el País Basc, que ha augmentat un 2,5% el 2024 respecte de l'any anterior.