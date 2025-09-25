Les denúncies per violència sexual es multipliquen per set en 22 anys

Les denúncies per trencament de condemna per violència masclista han augmentat un 82,5% a Catalunya entre el 2012 i el 2024, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Són dades que ha compartit la comissària Marta Fernàndez, cap de la CSUSEC, en el marc d'unes jornades sobre feminicidis i altres formes de violència contra les dones.
Segons ha destacat la comissària, els Mossos ja estan treballant en la revisió del model de seguiment i protecció, entre altres. "S'ha de posar més el focus en l'agressor", ha dit tot afegint que també cal revisar les mesures de control telemàtic. Fernàndez ha apuntat també que des del 2012 hi ha hagut un creixement generalitzat de les denúncies i ha destacat, especialment, les denúncies per violència sexual (+737%).
Un increment que s'explica, en part, pels canvis en el Codi Penal i la llei 10/2022. D'altra banda, també augmenten de forma similar aquelles per difusió no consentida de fotografies/vídeos íntims (+762%). En paral·lel, les denúncies per assetjament s'han incrementat un 275,5% -segons dades des del 2015-. Des del 2012, augmenten també les denúncies per violència en l'àmbit de la parella (+28,59%) i la violència en l'àmbit familiar (+54,36%).
D'altra banda, entre el 2008 i el 2025 hi ha hagut 221 víctimes mortals de violència masclista, de les quals 179 es van produir en l'àmbit de la parella o l'exparella. En el 27% dels casos existien denúncies anteriors i en un 9% les dones tenien actives mesures de protecció. També es destaca que el 67% de les dones convivien amb l'autor en el moment dels fets i que un 65% de les dones mortes tenien fills.
Trencament de condemna
Fernàndez ha destacat que el delicte de trencament de condemna, un dels delictes amb més reincidència per part dels autors de violència de gènere, i impacta en el procés de recuperació de la víctima. "Provoca un augment d'inseguretat en la víctima, por i la invalida", ha dit. En els darrers cinc anys, un 34% dels autors va realitzar entre 2 i 5 trencaments de condemna i un 4,4% més de sis delictes de trencament de condemna. "És important que ens preguntem què podem fer al respecte. Per què el sistema actual no està fent desistir els autors?", ha dit.
En aquest sentit, ha assegurat que caldria un enjudiciament més proper en el temps i vincular el comportament prohibit amb una conseqüència que faci a l'agressor replantejar-se trencar la mesura.
La comissària ha apuntat que els Mossos ja treballen en la revisió del model de seguiment i protecció, l'actualització del procediment de treball per incloure accions cap a l'agressor, la revisió del model d'integració de cossos de la policia local, la interconnexió de bases de dades o l'actualització del model de valoració policial de risc.
En paral·lel, ha fet valdre la tasca dels grups d'atenció a la víctima i ha destacat que hi ha 224 efectius arreu del territori duent a terme més de 25.000 seguiments de víctimes de violència masclista, domèstica i de delictes d'odi i discriminació.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat durant la inauguració de les jornades que sovint manquen elements d'abordatge integral per oferir una millor atenció a les víctimes i ha apuntat que cal millorar l'acompanyament a les víctimes.