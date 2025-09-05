Detenen un home que es disfressava per cometre agressions sexuals a Gavà

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Castelldefels un home acusat d’haver comès dues agressions sexuals a Gavà els passats 1 d’octubre i 24 de gener. Segons la policia, l’home es disfressava amb barret, perruca, ulleres de pasta i un bigoti postís per evitar ser reconegut, després assaltava amb violència les víctimes i n’abusava. Així ho ha fet públic el cos policial en una piulada, aquest divendres.
En una altra piulada, la periodista Anna Punsí ha detallat que la primera agressió duia una arma blanca i va ferir la víctima i a la segona portava una pistola i un ganivet. La primera víctima va patir lesions a les mans i als braços i ambdues, arran de la disfressa que usava, van poder donar una descripció acurada de l’agressor, que ha resultat "clau" per a la investigació. La Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) va començar a treballar amb la hipòtesi d'un autor serial que era molt probable que tornés a cometre una agressió.
Els agents van obrir diferents línies d'investigació que es van descartar, però en cap moment es va abandonar la vigilància de la zona, amb la col·laboració també de la Policia Local de Gavà. Va ser en un d’aquests dispositius que els Mossos van poder identificar un home que coincidia amb les descripcions donades per les víctimes. Per la seva banda, la Policia Científica, a través de diversos estudis i comparatives efectuats sobre els objectes intervinguts, va trobar proves que vinculaven les dues agressions sexuals.
L'home va ser detingut el 2 de setembre –gràcies a l'avís d'una testimoni que va veure'l en actitud sospitosa a la zona de vigilància– per dos delictes d’agressió sexual amb violència i intimidació, dos de lesions, de tinença d’armes i de robatori amb violència i intimidació. El dijous va passar a disposició judicial, al jutjat d'instrucció número 8 de Gavà.