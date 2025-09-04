Una regidora del PP a Sant Adrià de Besòs acumula despeses indegudes d'àpats i benzina a càrrec de l’ajuntament

Irene Pardo és una dirigent rellevant del PP de Catalunya. Cap de Noves Generacions, la branca juvenil de la formació, i membre de l’executiva catalana, és també regidora a Sant Adrià de Besòs, on presideix el grup municipal popular. Pardo, que va començar la carrera política a la seva Lleida natal, va encapçalar la candidatura conservadora a les municipals i va obtenir 3 regidors. Com a líder del grup administra la partida que l’Ajuntament lliura a cada grup del consistori per despeses relacionades amb la seva acció política. Les de Pardo i el PP -a les quals ha tingut accés Nació- acumulen contínues factures de benzina i menús de restaurant, en bona part en indrets allunyats de Sant Adrià de Besòs i, per tant, indegudes.
En el cas de l'any 2023, la memòria justificativa que Pardo lliura a l'Ajuntament assegura que l'assignació municipal al grup del PP ha estat de 4.250 euros, dels quals se n'ha gastat la pràctica totalitat, restant tan sols 7 euros. La principal partida de despeses, segons la regidora, ha estat per a "material promocional" i publicitat. I que les despeses en desplaçament han estat per "anar a buscar material per al grup". Però, en realitat, moltes se situen en restaurants de la zona alta de Barcelona, a prop de la seu del PP a Catalunya, al carrer d’Urgell. Solen ser dilluns, quan se celebra executiva provincial.
Les despeses estarien, doncs, més relacionades amb les tasques de Pardo a l’executiva del seu partit que no pas a activitats lligades a la seva responsabilitat municipal. Les despeses en benzina són nombroses, amb quantitats que solen voltar els 60 euros en cada desplaçament. La raó és que la regidora no viu a Sant Adrià de Besòs sinó a Sant Andreu de la Barca, des d’on es desplaça al consistori. El trajecte, que ella descriu en la memòria que el grup eleva a l’Ajuntament cada any, és de 67 quilòmetres en anar i tornar.
Acte contra l'amnistia
També hi ha alguns desplaçaments a Madrid amb tren i avió. En la memòria, Pardo explica que va assistir a una sessió formativa a la seu de Génova per a regidors. En un cas, però, es tracta d’un viatge que fa amb l’altra regidora, Desirée Aguilar, que coincideix amb la manifestació convocada per Alberto Núñez Feijóo contra l’amnistia del 26 de maig del 2024.
Hi ha també despeses que tenen a veure amb l'activitat com a cap del grup municipal. Encara que siguin més elevades que la mitjana, com ara un dinar per a dotze persones el 19 de desembre del 2024 (295 euros). En aquest cas, es tracta d’un dinar amb membres d’associacions locals. També són fàcilment detectables com a despeses vinculades a la política municipal alguns conceptes de publicitat en mitjans locals amb motiu de Nadal o la festa major.
Pardo ha explicat a Nació que no hi ha cap anomalia legal en les seves despeses: “Estan revisades per l’interventor municipal, que és molt estricte, i han passat pel ple sense problemes”. La regidora assegura que té molta cura en aquestes coses i admet l’especificitat del seu cas en no residir a Sant Adrià de Besós: “El partit em va enviar allí tot i residir a Sant Andreu de la Barca. La raó és que el PP travessava fa uns anys una situació de fragilitat en el territori i em van demanar que encapçalés la candidatura a Sant Adrià”.
Una subvenció per l'activitat municipal
Està previst que els grups municipals rebin una dotació econòmica per a les seves activitats. Així ho estableix l’article 108 del reglament Orgànic Municipal de Sant Adrià de Besòs. En el cas del grup del PP, la partida municipal és de 750 euros mensuals, que inclou una part fixa i una de variable en funció dels regidors, que actualment són 2 després de la sortida d’un dels elegits.
Les partides s’han de destinar únicament a despeses pròpies dels grups, que poden incloure alguns dinars sempre que responguin a activitats vinculades directament a l’activitat al consistori. Però en cap cas poden servir per pagar les despeses de benzina d’un regidor que, a més, resideix fora del municipi.
Una política de l’entorn de Dolors Montserrat
Irene Pardo ha estat una figura de pes en l’estructura del PP català. A més de regidora i presidenta de Noves Generacions, treballa d’assessora a la Diputació de Barcelona. Molt ben relacionada amb la direcció del partit a Barcelona, que presideix l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, Pardo és algú protegit per l’eurodiputada Dolors Montserrat, amb conserva incidència a Génova. Quan les eleccions espanyoles del 2023, anava de cinc a la llista al Congrés per Barcelona. El PP va obtenir quatre escons.