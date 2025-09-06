Aparten un vigilant de seguretat de l'Hospital del Mar acusat d'una agressió transfòbica

Un vigilant de seguretat de l'Hospital del Mar ha estat apartat del seu lloc de feina acusat d'una agressió transfòbica a l'acompanyant d'una pacient del centre. Els fets es van produir el passat dimarts 26 d'agost i el col·lectiu Red Trans ha convocat una protesta aquest dissabte al migdia a les portes de l'hospital per denunciar els fets.
L'Hospital del Mar ha confirmat que la presumpta agressió va ser comesa per un vigilant de seguretat d'una empresa subcontractada pel centre sanitari i que el treballador ha estat apartat fins que la justícia aclareixi els fets. L'Hospital del Mar també ha condemnat qualsevol discriminació i ha reafirmat la "tolerància zero" davant de qualsevol forma de violència contra les persones LGTBIQ+.
"En relació amb l'incident denunciat recentment per una acompanyant d'un usuari a les nostres instal·lacions, el cas està en mans de la justícia i segueix el seu procés", ha apuntat l'Hospital del Mar en un comunicat.
"La institució col·labora activament amb les autoritats i amb les empreses subcontractades implicades per aclarir els fets amb el màxim rigor i transparència, i amb la màxima prudència", ha continuat el centre sanitari, que ha reiterat el seu "compromís ferm" contra qualsevol forma de discriminació i violència.
Red Trans va denunciar el 27 d'agost que una integrant de l'entitat havia estat agredida "físicament i verbalment" per un vigilant de seguretat de l'Hospital del Mar. "Va ser amenaçada, empentada i agredida verbalment amb la impunitat de les institucions burgeses", va assegurar l'organització a les xarxes socials.
Per aquest motiu, Red Trans va convocar una concentració de protesta el dissabte 6 de setembre davant de l'Hospital del Mar per condemnar i donar resposta a aquesta "agressió inadmissible".