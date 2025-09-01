Saül Gordillo, condemnat a presó després d'admetre el segon cas d'agressió sexual

Segona condemna a Saül Gordillo per agressió sexual. El periodista ha admès el delicte a una treballadora de El Principal quan era director del mitjà, ja extint, i en el marc d'un sopar d'empresa celebrat el desembre del 2022. Segons ha avançat El Periódico, arran de l'acord amb la Fiscalia i l'acusació particular, Gordillo ha acceptat una condemna d'un any i sis mesos de presó.
El pacte fa que s'eviti la celebració del judici i comporta que l'exdirector de Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies (ACN) assumeix el relat dels fets de la víctima. L'acord ha de ser ratificat pel tribunal, que pot suspendre la pena i evitar l'ingrés de Gordillo a la presó.
El periodista també haurà d'indemnitzar amb 30.000 euros a la denunciant per danys morals i pels costos dels advocats. A més, Gordillo ha rebut un període de dos anys de llibertat vigilada, la inhabilitació per treballar amb menors durant quatre anys i una ordre d'allunyament respecte a la víctima.
La Fiscalia demana la suspensió de l'execució de la pena de presó condicionada a la participació de Gordillo en programes formatius en matèria d'educació sexual, que compleixi la prohibició d'apropar-se o comunicar-se amb la víctima, que pagui una multa de 1.440 euros i que no cometi nous fets delictius durant el termini de suspensió.
Primera condemna per agressió sexual
Cal recordar que el passat maig el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a Gordillo per una primera denúncia d'agressió sexual, també a una periodista de El Principal el mateix dia del sopar d'empresa. L'alt tribunal va rebutjar el recurs de Gordillo a la sentència d'un jutjat de Barcelona avalada per l'Audiència de Barcelona, que van considerar provat que li va tocar el cul i la vagina per sobre de la roba a la víctima sense el seu consentiment en una discoteca de la ciutat comtal.
El periodista també va ser condemnat a dos anys de llibertat vigilada després de la pena de presó, inhabilitació durant dos anys per treballar o fer activitats amb contacte regular i directe amb menors, i dos anys de prohibició d’apropament o comunicació amb la víctima.