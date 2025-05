Confirmada la condemna d'un any de presó a Saül Gordillo per agressió sexual a una treballadora

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna a l'exdirector de Catalunya Ràdio, l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i El Principal, Saül Gordillo, per una agressió sexual a una periodista a càrrec seu al diari digital esmentat. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs de Gordillo a la sentència d'un jutjat de Barcelona avalada per l'Audiència de Barcelona, que van considerar provat que li va tocar el cul i la vagina per sobre de la roba a la víctima sense el seu consentiment en una discoteca de la ciutat comtal després del sopar de Nadal d’empresa.

El periodista també va ser condemnat a dos anys de llibertat vigilada després de la pena de presó, inhabilitació durant dos anys per treballar o fer activitats amb contacte regular i directe amb menors, i dos anys de prohibició d’apropament o comunicació amb la víctima. De fet, té pendent un segon judici també per agressió sexual a una altra redactora d'El Principal i la Fiscalia demana quatre anys de presó.

Gordillo va dir que els tocaments van ser consentits i que la noia "el buscava", però ella va assegurar que va quedar paralitzada i "en xoc", i que en cap cas va flirtejar amb el periodista. A les portes del jutjat, la víctima -Mar B.- va admetre la duresa que suposa denunciar una agressió d'aquestes característiques, però va assegurar que confiava en la justícia. "La vergonya ha de canviar de bàndol", va reblar.