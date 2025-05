Filtren més de 184 milions de dades de correu i serveis: comprova si t'afecta

Alerta important que pot afectar milers de persones. Un investigador de ciberseguretat ha detectat una base de dades a la dark web que conté 184 milions de credencials robades. Entre aquestes dades s'hi troben adreces de correu electrònic, noms d'usuari i contrasenyes que pertanyen a serveis com Apple, Google, Facebook, serveis bancaris i fins i tot institucions públiques.

L'origen d'aquesta filtració es trobaria en un programari maliciós que ha estat dissenyat per infectar dispositius. La voluntat seria capturar informació delicada guardada en navegadors o introduïda en formularis d'accés. Es tracta d'un programari que sovint es distribueix a través de llocs web compromesos, correus electrònics fraudulents o descàrregues de programari pirata.

Com que el virus pot executar-se sense que l'usuari en sigui conscient, tothom pot haver resultat afectat. És per això que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha informat que existeix una pàgina en què es pot introduir el correu electrònic i comprovar si es forma part d'aquesta o d'altres filtracions de dades.

Què cal fer si aquest portal determina que has estat afectat per una filtració de dades? Doncs cal canviar de manera immediata la contrasenya i activar el doble factor d'autenticació. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recordar que cal fer servir contrasenyes robustes i activar sempre que sigui possible aquesta funció de la doble autenticació. A més, cal mantenir els dispositius actualitzats i protegits i no descarregar programari sospitós.