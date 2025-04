Si reps un SMS de la Seguretat Social no hi facis clic: pot ser una estafa

Alerta per una nova estafa. En aquest cas, els estafadors envien un SMS fent-se passar per la Seguretat Social i utilitzen l'excusa d'actualitzar les dades de la targeta sanitària per enganyar les víctimes. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja ha avisat a la ciutadania per evitar que cedeixin les dades personals i bancàries.

Els SMS fraudulents tenen el pretext que l'usuari ha d'actualitzar les dades de la targeta sanitària. Inclouen un enllaç que condueix a una pàgina web falsa que imita la del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Un cop dins, es demana als usuaris que introdueixin dades personals com el nom, cognoms, data de naixement, correu electrònic, adreça postal i número de telèfon.

⚠️Alerta! La Seguretat Social no ha suspès la teva targeta sanitària, es tracta d'una #estafa a través d'SMS.



El missatge conté un enllaç fals que redirigeix a una pàgina web clonada per robar-te les dades personals i bancàries.



Si reps aquest missatge:

❌No hi facis clic ni… pic.twitter.com/aDNb9RdocD — Agència de Ciberseguretat de Catalunya (@ciberseguracat) April 23, 2025

Després d’aquest primer pas, la víctima és redirigida a una segona pàgina on se li sol·licita escollir un suposat mètode d’enviament de la targeta a través de dues empreses de missatgeria. Finalment, es demanen les dades de la targeta bancària amb l’excusa de pagar l’enviament, moment en què els delinqüents accedeixen tant a la informació personal com a la financera.

L’Agència alerta que cap organisme oficial demana aquest tipus d’informació a través d’SMS i recorda la importància de no fer clic en enllaços sospitosos ni facilitar dades personals o bancàries en pàgines no verificades.