El «conclave» del Cercle d'Economia

Mentre a Roma s’enllesteixen els darrers preparatius per un conclave que començarà dimecres vinent i que serà històric, el poder econòmic català celebrarà també el seu propi conclave. Com cada any, les Jornades del Cercle d’Economia congregaran el món empresarial, financer, polític i comunicatiu per alinear agendes en un moment de trasbals important. El president espanyol, Pedro Sánchez, inaugurarà la cita d’enguany, que se celebrarà al Palau de Congressos de Barcelona, i que clausurarà dimecres el president Salvador Illa. Sánchez mantindrà un diàleg amb el president del fòrum, Jaume Guardiola.

Entre aquestes dues intervencions, la trobada girarà entorn el lema Europa: wake-up call? Com respondre en un moment de disrupció geopolítica. Els dies previs, però, i sense anar més lluny, els esdeveniments no han deixat ni un bri de temps per a la reflexió prèvia. Si dilluns passat, una gran apagada col·lapsava el país, Espanya, Portugal i Andorra, l’endemà el món polític i econòmic quedava astorat davant un escuet comunicat de la Fundació la Caixa: Isidre Fainé apartava Ángel Simón del timó de Criteria i designava Francisco Reynés per substituir-lo. Serà en aquest context en què el qui és qui del Cercle entoma les particulars "congregacions" d’aquest 2025.

L'opa, en el cap de tots

L’opa del BBVA contra el Banc Sabadell estarà en el cap de tots. La llum verda (amb condicions) donada per Competència a l’operació, adoptada finalment per unanimitat, ha fet créixer la tensió i la pressió política i econòmica per aturar-la. Els darrers dies, la vicepresidenta Yolanda Díaz va qualificar l’opa d’”error immens”. El front empresarial està completament alineat en defensa de la posició del Sabadell. Foment del Treball ha estat molt bel·ligerant contra l’opa. Pimec i Cecot s’han posicionat clarament en contra per com pot afectar el finançament de les pimes. Junts demana a Sánchez que aturi l'adquisició, tot i que el conseller de la CNMC proposat per ells -Pere Soler- no va fer cap vot particular. Carles Puigdemont ha intentat sortir al pas de la maniobra -poc comprensible i qüestionada dins i fora de Junts- del seu representant al regulador.

En el fons batega la percepció del cost que tindrà a llarg termini la pèrdua de centres de decisió locals. Serà un dels grans temes als passadissos de les Jornades. L’executiu espanyol té, en tot cas, la darrera paraula i, dilluns, Sánchez notarà la pressió. Com també la notarà sobre el terreny el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que serà a les Jornades.

Acollir (i pressionar) Illa

El president Illa serà ben rebut al Cercle. Des dels anys del procés, els dirigents del PSC han trobat escalf entre l’empresariat català. La “nova normalitat” enunciada pel president ha despertat simpaties. Ara, però, al Cercle es respira recança per la geometria política que condiciona el Govern. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va llançar un advertiment a Illa després dels acords del PSC amb ERC, comuns i CUP en fiscalitat i habitatge. Al Cercle aplaudeixen l’actuació del líder patronal i fan seva la crítica davant el que consideren “un tripartit d’esquerres”.

L'angoixa geopolítica

Des de la seva fundació, el Cercle sempre ha volgut actuar i opinar amb llums llargues. Això ha fet que, més enllà dels neguits purament econòmics de molts dels seus membres, l’entitat sempre ha volgut pensar de manera estratègica. Aquest cop, però, la preocupació geopolítica és prioritària. De fet, en els darrers anys les Jornades ja han donat espai i protagonisme al context internacional. Al Cercle es tem pel futur del projecte europeu. Des del 2021, l’entitat atorga el Premi a la Construcció Europea, que s’ha lliurat a Mario Draghi, Ursula von der Leyen, l’alcalde de varsòvia, Rafal Trzaskowski, i als fundadors de BioNTech. Per cert, el 18 de maig hi ha eleccions presidencials a Polònia i el candidat Trzaskowski, al capdavant de l’aliança de centre esquerra que governa el país, té moltes opcions de ser elegit.

Els temes de les principals taules expressen les prioritats al Cercle: com recuperar el gap tecnològic respecte els Estats Units i la Xina (el nou president de Telefónica, Marc Murtra, serà el principal orador); Europa i la defensa (amb el nou president del Cidob, Josep Borrell); com combinar l’acció climàtica sense afeblir teixit industrial (amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i Luca de Meo (Renault); com despertar la UE, amb el president del Consell Europeu, António Costa, Li Cheng, un dels grans analistes de la Universitat de Hong Kong, i Paula Dobriansky, sotssecretària d’Estat per Afers Globals d el’Administració Bush.

Entomar amb rigor la immigració

En les jornades hi haurà una taula rodona sobre immigració. No és un acte per farcir. El relat fals però exitós mediàticament d’una onada migratòria en desordre inquieta, i molt, els sectors més sensibles de l’elit econòmica. Per això el Cercle ha convidat a un dels principals especialistes en el fenomen migratori, l’holandès Hein de Haas, autor d’un llibre de referència, Els mites de la immigració. Parlarà amb l’escriptora Najat El Hachmi. En l’opinió de l’entitat que es va presentar aquesta setmana, la immigració apareix com un dels grans reptes que han de ser entomats com un termòmetre contra l’extrema dreta populista.

Entre l’economia liberal i "Fratelli Tutti"

L’encontre del Cercle és sempre un bon mostrari de l’estat del capitalisme local i de quines són les seves prioritats. Si el Cercle sempre ha posat al mateix nivell la defensa de l’economia de mercat amb certa aposta per la cohesió social i la solidificació del projecte europeu, un sector de la patronal encaixa en aquest joc complex. Des de Foment del Treball, Sánchez Llibre -amb una relació ben engreixada amb la junta de Jaume Guardiola- no descuida una estratègia bidireccional.

D’una banda, l’actuació com a lobby patronal. De l’altra, impulsar un discurs de clara influència democristiana que vol mostrar sensibilitat social. Ho va explicitar Jordi Alberich, el director de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment dilluns passat, en la presentació del debat celebrat l’any passat sobre Creixement empresarial i bons llocs de treball: “El creixement per si sol no promou bons llocs de treball”, tot recordant l’exhortació Fratelli Tutti del papa Francesc, que incidia en el treball digne com a element de cohesió.

"Fumata" al Cercle sense emoció

El “conclave” del Cercle servirà per analitzar l’escenari global. Però, a diferència del de Roma, no hi ha emoció entorn la fumata. Serà una històrica de la casa, la catedràtica Teresa García-Milà, la que, tret de sorpresa majúscula, serà candidata sense oposició a la successió de Jaume Guardiola. Directora de la Barcelona Graduate School of Economics, ha estat consellera del Banc Sabadell, Enagas i Vueling. L’acadèmica va acabar superant un procés sempre delicat d’auscultació interna en què els suports s’expressen amb discreció i les recances, amb suavitat. Si no un conclave, sí que hi ha en això un punt de jesuïtisme.