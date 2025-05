Puigdemont admet ara la «discrepància» amb el conseller de Junts a la CNMC que va votar sí a l'opa al Sabadell

Junts continua explicant-se pel que fa al posicionament del partit envers l'opa del BBVA sobre el Banc de Sabadell. Aquest diumenge ho ha fet el president, Carles Puigdemont, que ha admès la "discrepància" amb el seu vocal a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Pere Soler, que va votar a favor de l'operació, malgrat que el partit hi està frontalment en contra. En una publicació a la xarxa social X, l'expresident de la Generalitat ha criticat també els vocals del PSOE per no actuar per frenar el moviment i ha posat pressió al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè sigui el seu executiu qui impedeixi l'opa.

Puigdemont ha sortit al pas quatre dies després del veredicte davant les crítiques i la perplexitat interna pel vot de Soler conseller designat per Junts a la Competència, després que el secretari general, Jordi Turull, ja comparegués divendres per refermar el rebuig a la compra del BBVA i mirar de justificar que l'aval a l'informe de Competència dona arguments a Sánchez per frenar l'opa. "Cert, aquesta vegada hi ha una discrepància entre el que el conseller ha cregut millor per Catalunya i la posició del partit en aquest assumpte", ha refermat el líder juntaire.

De la decisió de la CNMC sobre l'OPA del BBVA al Sabadell se'n destaca sobretot una notícia: que el conseller nomenat a proposta de @JuntsXCat no va emetre un vot particular en contra. Si altres consellers nomenats a proposta de partits polítics que diuen estar en contra de l'OPA… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 4, 2025

De tota manera, ha denunciat que s'ha posat l'accent en el vot de Soler i no en els vots dels representants socialistes i ha lamentat que es tracti d'una "crítica sistemàtica a tot el que vingui de Junts". En aquest sentit, Puigdemont ha subratllat que el vot solitari de Soler no hagués canviat la decisió final de Competència i ha insistit en el fet que el govern espanyol sí que pot actuar de manera definitiva. Ara, la pilota és sobre la taula del Ministeri d'Economia, que té 15 dies per fixar posició. L'última paraula la tindrà el consell de ministres, aproximadament d'aquí a un mes i mig.

Malgrat oposar-se a l'opa, Puigdemont ha matisat que Junts "no defensa els interessos d'una entitat financera en particular" i ha recordat que ni el BBVA ni el Banc de Sabadell han ajudat els interessos nacionals de Catalunya. Per això, ha reiterat que la voluntat de Junts és assegurar que les condicions establertes per la CNMC donin cobertura a les pimes catalanes i balears "per damunt de la resta d'empreses espanyoles". El vot de Soler que avala l'operació hauria de servir, sostenen des del partit, per fixar unes millors condicions en cas que finalment l'operació tiri endavant.

Amb tot, Junts manté que l'informe de Competència que favorable a la compra també diu que afecta greument la competència del territori català, i a mitjà termini pot afectar molt l'accés al crèdit de la petita, mitjana i microempresa, la qual cosa dona a Sánchez els "mecanismes i l'empara legal" que necessita per frenar políticament una operació que no seria positiva per a Catalunya.

ERC lamenta que Junts no "defensi" Catalunya

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat la posició del conseller de Junts a la CNMC en aquesta qüestió. "L'aval a l'opa contra el Sabadell és una molt mala notícia. També que es faci amb els vots que haurien de defensar Catalunya, les empreses i els nostres treballadors", ha dit a través de X. En aquest sentit, ha remarcat que "defensar Catalunya" es fa intentant frenar aquest tipus d'operacions. "El país no aguanta més jugades mestra", ha reblat.