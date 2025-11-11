El Tribunal de Justícia de la UE tomba la proposta de Brussel·les de regular els salaris mínims als estats membre

El TJUE ha tombat els requisits que imposava fins ara la Unió Europea als estats membre per fixar i actualitzar els salaris mínims legals, així com la prohibició de disminuir-los quan estan subjectes a una indexació automàtica. Arran de les queixes de Dinamarca, el tribunal amb seu a Luxemburg ha anul·lat aquestes dues disposicions de la directiva sobre salaris mínims adequats a la UE perquè considera que suposen una “ingerència directa” en les competències dels estats membre. D’aquesta manera, el TJUE dona la raó parcialment a Dinamarca, que qüestionava la validesa de tota la directiva, però manté vigent el gruix de la norma.\r\n