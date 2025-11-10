Cinc grans preguntes que ha de respondre Carlos Mazón a la comissió d'investigació de la dana

Després d'allargar l'agonia més d'un any, Carlos Mazón ja no és president del País Valencià. L'anunci de la dimissió va tenir una gran càrrega personalista, fent-se la víctima, i tot just va tenir uns pocs segons per recordar-se de les 229 víctimes de la dana. Però el dirigent del PP encara no ha dit prou i vol morir matant. A petició pròpia, aquest dimarts compareixerà a la comissió d'investigació de la dana de les Corts valencianes per detallar les actuacions del seu govern "per la recuperació social i econòmica" de les zones afectades per la tràgica riuada i per respondre "tot allò que considerin els grups" de la cambra.
Amb tot, les esperances que Mazón realment doni explicacions són més aviat poques. L'oposició creu que l'expresident mantindrà el to de victimitzar-se en una compareixença que PP i Vox han articulat a mida per mirar de protegir-lo i ja han vetat dues peticions: que portés el tiquet del Ventorro i el registre de trucades durant el dinar. Qui té molt interès i prestarà especial atenció a la compareixença és, a més dels familiars de les víctimes, la jutgessa de Catarroja, que tot i no poder investigar Mazón per la condició d'aforat, ja estreny el cercle del seu entorn. Hi ha cinc grans preguntes que l'expresident valencià ha de respondre (si és que vol) per primer cop.
Quan va ser conscient de la importància de la dana?
La gran incògnita que plana sobre l'actuació de Mazón el dia de la dana és quan va ser conscient de la importància del temporal. La primera versió de l'expresident valencià és que estava incomunicat mentre dinava al Ventorro, però la mentida ràpidament va saltar a la vista. El registre de trucades de l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, ara investigada per la gestió de la dana, mostra com es posa en contacte amb Mazón entre els 17.37 i les 17.40 del 29 d'octubre després d'intentar-ho i no aconseguir-ho en fins a dues ocasions més, una al voltant de les 13 hores i l'altra a les 16.30. La periodista Maribel Vilaplana també va confirmar que el mòbil de Mazón estava operatiu i l'utilitzava mentre menjaven.
Però encara hi ha un altre element clau en el coneixement de Mazón sobre la situació. En el moment d'aquella trucada amb Pradas, Vilaplana agafa el telèfon i rep un whatsapp de la seva exparella amb un vídeo de les primeres inundacions a Utiel. Una informació deia que la periodista havia mostrat el vídeo al president valencià, però, segons ella mateixa va testificar davant la jutgessa, recorda mirar el missatge en una de les ocasions en què Mazón s'havia aixecat de la taula i, per tant, no li hauria mostrat. Amb tots aquests fets, però, sembla improbable que la màxima autoritat autonòmica desconegués la gravetat de la situació a primera hora de la tarda.
Quines trucades va fer des del Ventorro?
Mazón va fent tasques durant el dinar amb Vilaplana. Si bé estan tots dos sols al reservat del Ventorro, el propietari del restaurant apareix en alguns moments, com quan li va portar uns papers al president valencià i se'ls va tornar a emportar signats. Però hi ha un moment en què el president valencià comença a rebre "moltes trucades", segons va relatar Vilaplana, que desconeix el contingut de les converses perquè "ell s'apartava quan li sonava el mòbil". "A mi mai em comenta res d'aquestes trucades, ni sento paraules, ni dana, ni Cecopi ni pluges", va dir la periodista, que té la percepció que Mazón "escoltava més que parlava" per telèfon.
En aquest sentit, els socialistes valencians havien demanat a les Corts valencianes que obligués Mazón a portar el registre de trucades d'aquell dia, però el PP i Vox, amb majoria absoluta a la mesa de la cambra, ho han tombat. El que se sap fins ara és que durant l'àpat Mazón transmet "absoluta normalitat" a ulls de Vilaplana i, fins i tot quan s'acomiaden, no es percep cap inquietud ni nerviosisme sobre la situació. Les converses de Mazón poden ser de vital importància per conèixer si el retard en l'enviament de les alertes es va fer per negligència de l'executiu valencià i, per tant, si té alguna responsabilitat penal en els fets.
Què va fer després d'acomiadar-se de Maribel Vilaplana?
Amb totes les informacions que s'han anat coneixent dels testimonis, un dels grans misteris és què fa Mazón entre que s'acomiada de Vilaplana i s'incorpora al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi). El dinar arranca al voltant de les 15 hores i s'allarga prop de quatre hores, fins a les 18.45. El president valencià acompanya la periodista fins al pàrquing i mantenen una conversa "distesa" sobre futbol i, com a consellera i portaveu del Llevant, Vilaplana convida Mazón a la llotja. L'hora exacta del comiat és desconeguda però s'acabarà sabent, ja que la comunicadora no té el tiquet del pàrquing, però facilitarà la matrícula perquè l'empresa gestora de l'aparcament l'obtingui.
Mazón acaba l'àpat a les 18.45 hores i no s'incorpora al Cecopi fins a les 20.28 hores. Què passa en aquestes gairebé dues hores? La versió oficial és que el president valencià es desplaça a Palau, a deu minuts caminant del Ventorro, però diversos testimonis apuntaven a El País fa tan sols unes setmanes que Mazón no arriba a la seu del govern fins a les 19.45 i amb roba canviada. En aquella hora, Pradas intenta posar-se en contacte en fins a dues ocasions amb Mazón sense èxit. L'alerta s'envia a les 20.11, amb Mazón al cotxe anant cap al Cecopi, i quan bona part de les víctimes mortals ja han perdut la vida.
Per què ha canviat tantes vegades de versió?
Els canvis de versions han estat un habitual en l'últim any de Mazón i només han ajudat a alimentar la idea que alguna cosa deu amagar. En un primer moment, la Generalitat va assegurar que Mazón havia arribat al Cecopi "a partir de les 19 hores". "M'hi vaig incorporar personalment quan ja es veia que venia la revolució hidrològica, a partir de les set", va dir Mazón. Però les càmeres de seguretat de l'edifici, a petició de la jutgessa, van destapar que Mazón no va arribar a la reunió clau abans de l'enviament del missatge d'alarma, sinó 17 minuts després, a les 20:28 hores. Una de les excuses per arribar tard és que hi havia molt trànsit a causa dels aiguats, però la realitat és que entre el Cecopi i Palau no hi havia cap problema de circulació.
Amb el famós dinar també va haver-hi un ball de versions. El dirigent primer va dir que aquell dia havia tingut un "dinar privat", uns dies més tard era un "dinar de feina", i finalment el seu gabinet va reconèixer que havia compartit àpat amb Vilaplana per oferir-li la direcció d'À Punt. La cita va allargar-se prop de quatre hores i, per evitar presentar la factura de l'àpat, la Generalitat va justificar que el dinar amb la periodista formava part de la responsabilitat de Mazón com a líder del PP valencià i no a títol de president de la Generalitat. Dues mentides més que destrossen la credibilitat del dirigent popular.
Què ha fet per reconstruir els pobles damnificats?
Més enllà de la seva actuació en el tràgic dia D, Mazón ha fet bandera de liderar la recuperació dels pobles damnificats per la dana, però la realitat és que, un any després, s'ha quedat molt lluny d'aconseguir-ho. Testimonis dels pobles de l’Horta Sud arrasats per la riuada relataven a Nació que encara queden negocis tancats i cases a mig construir mentre els veïns intenten refer les seves vides entre la burocràcia i l’abandonament institucional. Encara hi ha serveis bàsics funcionant a mig gas, ajudes insuficients per refer i reconstruir infraestructures i una sensació d'enuig que cap ajuda econòmica pot reparar.