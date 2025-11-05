Carlos Mazón demana comparèixer a la comissió d'investigació de la dana

Malgrat que és president en funcions a l'espera d'un relleu, Carlos Mazón encara no vol fer el pas al costat. El dirigent popular ha demanat comparèixer a petició pròpia a la comissió d'investigació sobre la dana a les Corts Valencianes. Serà el pròxim dimarts i la voluntat de l'expresident, segons ha dit, és "tractar les actuacions fetes per la Generalitat per la recuperació social i econòmica" de la dana i per respondre totes les preguntes que considerin els grups.
En la mateixa sessió estaven citats a declarar el president espanyol Pedro Sánchez i els ministres Maria Jesús Montero (Hisenda), Margarita Robles (Defensa) i Fernando Grande-Marlaska (Interior), a més de Teresa Ribera (exministra de Transició Ecològica) i Pilar Bernabé (delega del govern espanyol al País Valencià). Ara bé, els membres del govern espanyol no ho faran, tal com ja ha anunciat l'executiu, i no tenen l'obligació de fer-ho en ser representants estatals.
El propietari del Ventorro, citat a declarar
Mentrestant, el Ventorro continua al punt de mira de la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la tràgica dana al País Valencià. La magistrada ha posat una mica més de foc per esclarir la incògnita amb la citació del propietari del restaurant com a testimoni. Després d'escoltar la versió de Maribel Vilaplana, també s'ha citat el nucli de Carlos Mazón malgrat que el ja expresident valencià continua sent aforat i, per tant, no pot tenir la condició d'investigat. Malgrat això, la magistrada vol saber el contingut de les trucades entre Mazón i Salomé Pradas, exconsellera d'Interior, que sí que és investigada a la causa.
Així doncs, a banda del propietari del Ventorro, la magistrada acorda la declaració com a testimonis del secretari general del PP valencià, Juan Francisco Pérez Llorca i altres membres del nucli de Mazón a Palau. Són Cayetano García, secretari del Gabinet de Presidència i Comunicació; José Manuel Cuenca, director general de Comunicació i Promoció Institucional; María Teresa Gómez, directora general de l'Oficina de Premsa; i l'assessor Josep Lanuza.
La jutgessa diu que "resulta pertinent" l'estudi de les trucades que va fer Pradas amb Mazón i, com que Vilaplana va assegurar que en desconeixia el contingut, busca ara en altres testimonis del famós dinar. La periodista va dir que el propietari del Ventorro era l'única persona que entrava i sortia del reservat en què dinaven i fins i tot va facilitar uns documents a Mazón durant el dinar del 29 d'octubre de 2024. Per tant, és probablement l'única persona que va aparèixer en algun moment de l'àpat més enllà de Mazón i Vilaplana.
La declaració de Maribel Vilaplana
La declaració de Maribel Vilaplana havia de revelar els secrets del Ventorro, però la realitat és que no va haver-hi massa novetats. La periodista, que va declarar aquest dilluns com a testimoni davant el jutjat de Catarroja, manté la versió feta pública fa unes setmanes a través de carta: Carlos Mazón va rebre moltes trucades, però va tornar a asseure's a taula "amb total normalitat". Vilaplana, però, desconeix qui era l'interlocutor de les trucades i el contingut que se li transmetia al president valencià, que minuts abans de la declaració de la periodista va anunciar la seva dimissió.
Segons fonts judicials, Vilaplana va explicar que no va prestar massa atenció a les trucades que rebia Mazón, ja que ell no va mostrar signes de preocupació en cap moment. Ara bé, en un moment del dinar comença a rebre "moltes trucades", però la periodista, que es va posar a plorar enmig de la declaració, no recorda les hores exactes ni va sentir les converses. Entre trucades, fins i tot, Vilaplana assegurava que va obrir el seu ordinador portàtil per temes de feina aliens al dinar.
Vilaplana també va indicar que Mazón no estava incomunicat aquell dia, ja que "parlava i escrivia pel mòbil", però ha indicat que no recorda el to de les converses. "Ell s'apartava quan li sonava el mòbil", va dir, i ella li preguntava si volia que es retirés, però ell li responia que no es preocupés. "Tinc la percepció de sentir-lo poc parlar; estava més escoltant que parlant", va comentar, per afegir que no li deia "res" de les converses que mantenia.