Vera, Àuria i Vytrus Biotech, les empreses guanyadores dels primers premis ICF

La primera edició dels Premis ICF Empenta que atorga l'Institut Català de Finances (ICF) ja té guanyadors. L’operadora de telecomunicacions Vera ha estat reconeguda com a millor projecte d’una pime, la cooperativa de treball Àuria, com a millor projecte d’una entitat sense ànim de lucre; i l’empresa biotecnològica Vytrus Biotech, com a millor projecte d’una start-up.
Tot plegat, en la inauguració d'uns premis pel 40è aniversari de l'entitat financera pública on hi ha assistit la consellera d'Economia, Alícia Romero, que ha reiterat el compromís "ferm" del Govern per consolidar l'ICF com la banca pública de Catalunya. Si bé, ha reconegut que aconseguir la fitxa bancària que permetria la transformació "no és fàcil", perquè no depèn només de la Generalitat o del govern espanyol, sinó també de les institucions europees.
Romero també ha considerat l'ICF com una "palanca de transformació" per a la reindustrialització, la innovació, la transició verda i l'habitatge social, i ha recordat que "ha estat al costat de les empreses quan el crèdit privat no arribava". Per això, ha assegurat que el Govern està "fermament compromès" a consolidar-lo com "la banca pública al servei de les polítiques econòmiques del país".
"Seguim treballant en el futur de l'ICF, perquè segueixi creixent no només en pressupost, sinó també en productes i també en la fitxa bancària", ha afirmat Romero, que ha afegit que l'executiu comanat per Salvador Illa s'hi dedica "amb tota la voluntat". D'altra banda, ha fet valdre els Premis ICF Empenta i ha apuntat que representen el talent, la resiliència i els valors de la Catalunya que mira endavant.
Cal recordar que, a l'estiu, el Govern va autoritzar la creació de la societat mercantil de l'entitat financera pública que li ha de permetre operar com a banc públic. Es tracta d'un "tràmit necessari", tal com va detallar l'executiu català, en el procediment de l'organisme per obtenir aquesta llicència. Tot i això, en paral·lel, necessita el vistiplau dels reguladors europeus i del Banc d'Espanya.
Els guanyadors dels primers Premis ICF Empenta
El premi a Vera de la banca pública del Govern és pel "compromís amb el territori, especialment amb la Catalunya rural, i pel seu propòsit fundacional de fer arribar la fibra òptica al conjunt del territori català". Alhora, ha ressaltat la creació d'ocupació de qualitat a les comarques d'Osona, l'Anoia, el Bages, el Gironès, el Maresme i el Berguedà, entre d'altres.
Pel que fa a Àuria, ha reconegut la llarga trajectòria generant oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat, risc d'exclusió social o vulnerabilitat a la comarca de l'Anoia. El grup dona feina a més de 800 persones, de les quals més de 400 són persones amb discapacitat.
Finalment, de Vytrus Biotech, amb seu a Terrassa, l'ICF ha destacat que ha aconseguit produir i comercialitzar ingredients actius naturals d'alt valor afegit a escala industrial. Això, a través d'una tecnologia que permet estalviar fins a un 99% d’aigua i sòl cultivable en comparació amb els extractes vegetals tradicionals en cosmètica.