La Generalitat busca fer-se entendre

El Govern aprova aquest dimarts un acord per actualitzar l'estratègia de comunicació de la Generalitat i fer-la més clara. La nova manera de dirigir-se a la ciutadania s'ha aplicat ja a 1.500 formularis aquest any, de manera que intenten ser més entenedors. Es tracta, per exemple, de comunicacions relacionades amb les ajudes al lloguer, les beques Agaur o el registre de grups d'interès, i els canvis es basen, sobretot, en utilitzar un llenguatge planer, amb menys tecnicismes, i també prioritzar una estructura, presentació i disseny per afavorir-ne la comprensió.
La mesura reforça la comunicació clara i inclou formació als treballadors públics, també amb la incorporació de tecnologies com ara assistents de redacció o adaptadors per a utilitzar un llenguatge més senzill. S'actualitza també la Guia de comunicació clara de la Generalitat, que té per objectiu transmetre informació rellevant però de manera comprensible per als usuaris, que no tenen per què estar familiaritzat amb el llenguatge jurídic o administratiu.
Fàcil i per punts
A tall d'exemple, es prioritzen els documents estructurats amb apartats ben definits més que no pas els textos llargs sense seccions ni punts clars. La nova edició de la Guia incorpora l'accessibilitat des del principi de la creació del contingut. "L'objectiu és que els textos institucionals siguin clars, directes i comprensibles per a tothom", diu el Govern en un comunicat.
Aquest any, això ja s'ha aplicat en 1.500 comunicacions. S'han transformat més de 80 plantilles i més de 700 formularis, que s'aniran posant progressivament a disposició de la ciutadania. També s'han fet canvis en més de 220 fitxes de tràmit, més de 250 pàgines web i altres continguts com cartes, SMS o documents de preguntes freqüents. La mesura s'emmarca en el procés de reforma de l'Administració que impulsa l'executiu, concretament en l'àmbit de millora dels serveis públics per fer-los més "amables, propers i senzills".
IA per parlar "normal"
L'acord del Govern planteja diverses línies d'actuació per adaptar el llenguatge administratiu de la Generalitat. Així, s'incorporen continguts sobre comunicació clara a les oposicions, que formaran part del temari amb preguntes als exàmens. També un itinerari formatiu per als treballadors públics i els alts càrrecs, per comunicar-se de manera més senzilla. També es farà formació general sobre aquesta qüestió, adreçada sobretot a redactors de normativa, de plecs de contractació o de bases de subvencions.
Pel que fa als continguts i notificacions adreçades als ciutadans, s'inclouran clàusules per garantir que la comunicació és clara i també es promourà l'ús d'intel·ligència artificial per millorar la redacció dels textos, per automatitzar l'ús d'un llenguatge planer i comprensible per als ciutadans, amb la revisió posterior d'un expert. Actualment, ja es fan servir aquest tipus d'eines, però es volen estendre al conjunt de l'organització.
Ho heu entès?
La mesura contempla mecanismes per avaluar la satisfacció ciutadana en els documents o comunicacions més rellevants. Es tracta de veure si, efectivament, la gent entén què se li diu. Fins ara es feia en fitxes de tràmit, formularis o webs informatives, però ara es tracta d'integrar aquestes valoracions en els procediments de gestió i crear indicadors per veure si funciona o no. També s'inclouran mecanismes d'avaluació interna i externa per valorar la qualitat dels textos administratius i si s'utilitza realment una manera de comunicar clara i planera.