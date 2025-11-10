ERC ajorna la proposta de l'IRPF al Congrés per no «distorsionar» la negociació pel finançament

Gest d'ERC al PSOE en les negociacions pel finançament. Els republicans han ajornat el debat i votació de la proposició de llei al Congrés perquè Catalunya recapti l'IRPF. Segons ha explicat el portaveu d'ERC, Isaac Albert, tenir ara aquest debat a la cambra baixa espanyola "podia distorsionar" les converses amb el govern espanyol pel nou finançament. Aquestes negociacions van ara per bon camí i "poden arribar a bon port" abans que acabi l'any, segons els republicans, que a hores d'ara sí que admeten que és complicat que l'acord es tanqui de manera imminent.
"No era oportú portar l'IRPF al Congrés perquè estem en un procés de negociació", ha dit Albert. La proposició de llei es va registrar al setembre com a "mesura de pressió" cap al PSOE, però ara s'ajorna almenys fins al febrer, en el nou període de sessions. En tot cas, els republicans matisen que la decisió no sorgeix pas d'un acord amb el govern espanyol, sinó que és una decisió pròpia per afavorir les converses pel nou model de finançament. El portaveu d'ERC ha preferit no posar un calendari però ha refermat que no s'aixecaran de la taula i que negociaran fins a l'últim moment.
Encara en referència al PSOE, Albert ha dit que "les legislatures només tenen sentit si permeten avançar en temes pactats" i ha recordat al PSOE que té "moltes oportunitats" per defensar-ho. "Si compleixen amb nosaltres, ho fan amb Catalunya i la legislatura podrà avançar", ha sentenciat el portaveu del partit. Per altra banda, ERC també ha exercit pressió sobre Junts després del trencament amb el PSOE i del bloqueig d'una cinquantena de lleis de l'executiu estatal. "No entendríem que cap partit català voti contra els interessos del país", ha dit Albert, en referència a la formació presidida per Carles Puigdemont.
Sobre la proposta de l'IRPF, des d'ERC sempre han apuntat que la voluntat és que tingui "continuïtat". Així doncs, l'objectiu no era posar el PSOE en evidència amb un possible vot en contra, sinó que tirés endavant amb el suport del govern espanyol. "Només la portaríem al final de la negociació si es constata que no pot haver-hi acord", consideraven des del partit. A ningú se li escapa que un "no" de l'executiu estatal a la proposta d'ERC sobre l'IRPF pot arribar a ser un bon argument, en un moment determinat, per justificar un hipotètic trencament de relacions amb el PSOE.
De la congelació de la proposició de llei sobre l'IRPF també se'n desprèn que l'acord pel finançament s'allunya en el calendari. Des d'ERC també hi ha hagut un canvi de to en aquest sentit. Fa unes setmanes posaven Maria Jesús Montero en el punt de mira i l'acusaven de tenir pressa per tancar un acord abans de marxar formalment del govern espanyol per ser candidata a Andalusia. Llavors, s'esperava que la ministra d'Hisenda tirés pel dret i anunciés la proposta de manera imminent. En els últims dies, però, els republicans creuen que Montero ha entès que cal negociar abans de fer cap anunci.
Per la banda del PSC, la portaveu Lluïsa Moret també ha evitat posar dates en la negociació del finançament i ha remarcat que el que és important de veritat és aconseguir un acord. "Hem de defugir parlar de temporalitats i calendaris i ens hem de centrar en l'objecte, que és aconseguir un nou finançament", ha subratllat en roda de premsa. Moret ha dit que tant en la negociació sobre el model com en el debat sobre la recaptació d'impostos, "s'ha de posar per davant la finalitat al calendari". "Puc dir que confio plenament que Catalunya tindrà un nou model de finançament", ha insistit.
Mesures contra la compra especulativa
En la decisió d'ERC també hi ha una part d'aritmètica parlamentària. El partit només pot portar a debat una norma pròpia en cada període de sessions del Congrés i en l'actual, que acaba aquest desembre, ha decidit portar-ne una de mesures fiscals per combatre l'especulació immobiliària. "Segons el context, portarem una norma o altra", deien des del partit fa unes setmanes. Ara, el context és propici per aquesta mesura sobre habitatge que ja ha aterrat al Parlament de la mà dels Comuns i la CUP, que van una mica més enllà i demanen prohibir la compra especulativa, i amb el dubte de què farà el Govern del PSC.
La proposta dels republicans, que es presentarà detalladament aquest dimarts al Congrés, implica donar més capacitat impositiva per limitar i desincentivar la compra especulativa. "Qui vol comprar més pisos per enriquir-se ha de pagar més", ha sentenciat Albert. El portaveu republicà ha apel·lat al "sentit comú" que, a parer seu, determina que qui vol fer dinar en habitatge ha de pagar més impostos. En aquest sentit, ha tornat a afegir pressió a Junts perquè s'hi posicioni a favor: "No entendríem que un partit patriota es posi en contra de les famílies catalanes i a favor dels fons d'inversió estrangers", ha dit Albert.