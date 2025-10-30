ERC, davant del «trencament» de Puigdemont amb Sánchez: entre l'escepticisme i el compromís amb la negociació

El "trencament" de Junts amb el PSOE no ha tingut conseqüències de pes, ni en tindrà a curt termini. Per això tots els actors s'ho miren des de certa distància, amb la sensació que és més una escenificació de Carles Puigdemont que no pas un moviment que pugui precipitar el final de la legislatura. És també el cas d'ERC, l'altre partit independentista al Congrés, que s'ho mira amb escepticisme -"Què ha canviat?", es pregunten fonts republicanes- i no preveu modificar la seva estratègia després de l'anunci dels juntaires, que avalarà la militància aquest dijous. El full de ruta dels republicans al Congrés, desplegat des que el procés va col·lapsar, continua. "Junts no ens condiciona", diuen a Calàbria.
En el diagnòstic que fan els d'Oriol Junqueras hi ha l'experiència de qui fa anys que negocia amb el PSOE i ha tastat el compliment desigual dels acords. Amb l'excepció de Gabriel Rufián, que en aquest assumpte va més enllà del partit, a Calàbria tampoc plantegen una confrontació amb Junts després d'aquesta decisió. Encara que una part dels arguments dels juntaires per justificar el trencament sí que incloguin retrets a ERC. "A diferència d'altres", deia Puigdemont, Junts no es prestarà a sostenir un govern que no compleix. Missatge dirigit als republicans, que denota la necessitat del president a l'exili d'allunyar-se de Sánchez i de diferenciar-se d'ERC, davant del risc que s'estengui la percepció que Junts no aconsegueix grans fites a Madrid.
ERC es limita a expressar "respecte" i treuen pit d'haver forçat el PSOE a moure's amb el finançament o la condonació del deute autonòmic. Al partit, però, insisteixen que el moviment de Junts no suposa cap canvi rellevant, si bé reconeixen que ara serà encara més difícil que les iniciatives del govern espanyol tirin endavant. També algunes de fonamentals, com el finançament singular, pactat entre el PSC i ERC i que pròximament haurà d'aterrar al Congrés. Junts ja hi havia mostrat reserves, també abans del "trencament". "Hi votaran en contra? No negociaran per millorar-lo?", es pregunten fonts del partit.
Els set diputats juntaires, segons va dir Puigdemont, no negociaran res amb el PSOE, la taula de Suïssa queda desactivada, i només votaran a favor d'aquelles iniciatives que siguin "bones per Catalunya". La percepció força estesa és que això, a grans trets, és el que passava fins ara, perquè els seus vots no es podien donar per descomptats.
Sense pressupostos i poca cosa més
La conseqüència més evident, en tot cas, és que Sánchez no tindrà pressupostos. Uns comptes que, d'altra banda, ningú veia viables. L'aritmètica parlamentària al Congrés és capritxosa, i alinear tots els grups de la investidura llançar un baló d'oxigen a Sánchez per arribar viu el 2027 era poc probable. Ara, certament, és impossible, però tampoc canviarà res, perquè el govern espanyol ja ha dit que continuarà a la Moncloa encara que no tingui pressupostos. ERC, això sí, no podrà dir que si no hi ha finançament no hi haurà pressupostos ni a Catalunya ni a Espanya, perquè a l'Estat aquesta carpeta ja està tancada, encara que el govern espanyol verbalitzi en públic la voluntat de presentar-los.
D'altra banda, l'escena que veurem al Congrés és el PSOE portant iniciatives a votació amb incertesa fins al final. Davant d'això, ERC farà com fins ara: votar el que correspongui i, si consideren que Junts s'oposa a una iniciativa que els interessa o que consideren positiva per al país, confrontar-los políticament, com va passar amb la reforma de la jornada laboral o l'impost a les energètiques. S'està treballant, per exemple, per intentar tornar a votar la delegació de les competències en immigració i Sánchez ha obert la porta a tramitar l'enduriment del codi penal contra la multireincidència, dos elements que poden posar en qüestió l'anunci de Puigdemont. Aquest dimecres, Junts ha avalat la llei d'atenció al consumidor, negociada amb el govern espanyol, 48 hores després d'anunciar el trencament.
El canvi real seria la moció de censura
El trencament que tindria conseqüències reals seria el de la moció de censura, que Junts descarta. A ERC tenen clar que el país "no vol un govern del PP i Vox" i ells no faran res que el pugui facilitar, com han dit més d'una vegada. Tampoc veuen una opció intel·ligent la moció de censura "instrumental", que ha circulat les darreres setmanes i que consistiria en fer fora el govern de Sánchez perquè el nou president convoqués eleccions. El plantejament a Calàbria és que un escenari de noves eleccions, ara com ara, no interessa a ningú, tampoc a Junts. Totes les enquestes assenyalen una victòria del PP, que necessitaria el suport de Vox per governar. En aquest escenari, els partits independentistes perdrien tota la capacitat d'incidència que tenen ara.