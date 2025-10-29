Què en pensen els votants de Junts de Pedro Sánchez?

La direcció de Junts ha decidit trencar amb Pedro Sánchez després dels incompliments del govern espanyol i ara ho haurà d'avalar la militància, que previsiblement hi donarà suport. Les últimes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) -del març i del juliol- assenyalen, però, que els votants de Junts no tenen una mala imatge de Sánchez, que en general té bona rebuda a Catalunya. De fet, els nivells d'aprovació i d'acceptació són alts entre els ciutadans que en les últimes eleccions van votar els de Carles Puigdemont.
Aquest és un dels arguments que ha circulat cada vegada que Junts ha amenaçat de fer caure el govern espanyol. La idea segons la qual això seria castigat a les urnes, perquè la població catalana no perdonaria el partit responsable de facilitar la sortida de Sánchez i aplanar el terreny a un govern de PP i Vox, el principal favorit en totes les enquestes. En el cas dels votants de Junts, què pensen de Sánchez i del govern espanyol?
A la pregunta de quin és el seu líder polític preferit per presidir el govern espanyol, un 34% dels votants de Junts hi situa Sánchez. Aquesta dada està per sobre de la mitjana de la població catalana, que es troba al 27%, i a nivells similars al dels votants d'ERC (38%) i els Comuns (31%). Les altres opcions, com Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal, que tenen números d'arribar a la Moncloa si cau l'actual govern, tenen nivells d'acceptació pràcticament irrellevants entre els votants juntaires.
Les dades de principi d'any situen lleugerament més amunt el grau d'acceptació del president Sánchez entre els votants de Junts. Un 44% el té com a líder preferit per ser el president del govern espanyol, per sobre d'ERC (42%) i els Comuns (30%). El grau d'acceptació de Sánchez, segons els dos últims baròmetres del CEO contrasta especialment amb l'acceptació que genera Salvador Illa entre l'electorat de Junts, que es mou entre el 7% i el 4%. Els votants de Puigdemont són clarament més favorables a tenir Sánchez a la Moncloa que no pas Illa a la Generalitat.
Aprovada pels pèls la gestió de Sánchez
Pel que fa a la gestió del govern espanyol, un 52% dels votants de Junts hi posen una nota igual o superior a 5. Si ens fixen en la mitjana dels resultats, però, la nota és d'un 4,2. La nota ha baixat lleugerament respecte de les dades de principis d'any. Aleshores, un 62% dels votants de Junts aprovava la gestió de Sánchez, si bé la mitjana de la nota no arribava al 5 i es quedava al 4,7. En general, la població catalana aprova l'actuació del govern espanyol, però ho fa per la mínima.
Hi ha una altra pregunta interessant, però que no permet treure conclusions gaire clares. El 83% dels votants de Junts està d'acord a exercir la màxima pressió per defensar els interessos de Catalunya, encara que això pugui generar tensions i confrontació. Això encaixaria bé amb la decisió de la direcció de trencar amb Sánchez. Ara bé, el 81% dels votants de Junts també considera que cal prioritzar l'estratègia de la negociació i el diàleg amb el govern espanyol per defensar els interessos catalans, cosa que xocaria amb la idea de trencar les converses amb la Moncloa.