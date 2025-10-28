Rufián, sobre Junts: «Són molt pesats; si no aporten, que s'apartin»

Gabriel Rufián ha demanat a ERC "orgull i memòria" per recordar que Junts els ha "matxucat" durant sis anys "amb el famós 'a canvi de res'" per negociar amb el PSOE i "millorar l'agenda legislativa" del país. El portaveu dels republicans al Congrés ho ha dit als passadissos de la cambra baixa, on també ha reclamat al partit que "planti cara" a Junts pel que està "fent ara mateix". "Són molt pesats", ha dit, i ha demanat als juntaires que "si no aporten, que s'apartin". Rufián també ha considerat "natural" el pas que ara fa Junts perquè és "un partit de dretes" i el seu "espai ideològic" és al costat de PP i Vox. Pel que fa a la legislatura espanyola, el republicà ha considerat que ara tot és un joc en què "depèn de qui aguanti més", si Feijóo a les pressions per presentar moció de censura o Sánchez per convocar eleccions.\r\n