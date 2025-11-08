Aquests són els pensionistes que no cobraran la paga extra de Nadal

Un cop es canvia l'horari i cada vegada es fa fosc més aviat vol dir que s'aproximen les festes de Nadal: els carrers s’omplen de llums, guarniments i en diferents botigues sona la melodia clàssica nadalenca. Però, més enllà de l’ambient festiu i les trobades familiars, per a molts pensionistes el desembre porta una altra bona notícia: la paga extra de Nadal. Aquesta quantitat addicional representa, per a molts, un alleugeriment econòmic que permet afrontar amb més tranquil·litat les despeses pròpies d’aquestes festivitats.
Tot i això, no totes les persones que reben pensió veuran reflectit aquest ingrés al seu compte. Tal com es recorda des de la Seguretat Social, hi ha situacions en què la paga extraordinària no s’abona de manera extraordinària, un fet que sovint genera confusió entre els pensionistes.
Qui no cobra la paga extra?
Els pensionistes que cobren prestacions per incapacitat permanent, viudetat o orfandat i provingui d'accidents laborals o malalties professionals són els principals afectats per aquesta particularitat. En aquests casos, les dues pagues extres de l’any -la d’estiu i la de Nadal- estan prorratejades dins de les dotze mensualitats ordinàries, de manera que l’import total anual es distribueix en parts iguals cada mes. Això significa que, encara que no rebin una paga addicional al desembre, al llarg de l’any perceben el mateix import que la resta de pensionistes.
Per altra banda, tampoc rebran la paga extra aquells que hagin accedit a la seva pensió després del 30 de novembre o que hagin tingut suspesa la seva prestació durant el període en què es genera el dret a aquest cobrament.
En canvi, sí que la rebran els beneficiaris d’una pensió per malaltia comuna o accident no laboral, ja que en aquests casos el sistema sí que contempla les catorze pagues anuals. També es veuran beneficiades les persones que perceben el complement per bretxa de gènere, destinat a compensar les diferències en les pensions entre homes i dones. Aquest import addicional, que depèn del nombre de fills, s’inclou igualment en la paga extraordinària, el que fa que es cobri el doble per cada fill.
Quin dia es cobra?
El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha anunciat que els diners extra de Nadal arribaran per a les persones pensionistes abans de l’inici de desembre a través d'un ingrés que es farà automàticament entre els dies 22 i 25 de novembre, juntament amb la nòmina habitual.
Aquesta data és orientativa, ja que les entitats bancàries poden avançar el pagament uns dies segons la comoditat del seu client. Però tot i que el Ministeri estableix el marge entre el 22 i el 25 de novembre, els calendaris són variables depenent del banc. Per exemple, el Santander o Bankinter solen fer l’ingrés al voltant del dia 22, mentre que CaixaBank i BBVA podrien abonar-la entre el 24 i el 25.