Es poden guardar els diners a casa? Pros, contres i normes

Guardar diners en efectiu a casa és més vell que anar a peu. Sovint és per simplement estar llest per fer front a qualsevol contratemps, sigui de l'índole que sigui, des d'una emergència climàtica o una apagada general, fins a un pagament instantani que impedeixi anar al banc. Però avui dia no és gaire habitual, si cauen tots els suports digitals hi hauria part de la societat que seria incapaç de poder comprar un cafè.
Aquest costum s'està perdent, en gran part perquè els serveis bancaris no són els que eren abans i avui en dia, amb l'enviament de la nòmina al banc en format de dígits i no de bitllets ni de monedes i les botigues no exigint un mínim import per pagar amb targeta, treure diners del banc és més una raresa que una cosa habitual.
Beneficis de guardar els diners a casa
Tot i això, és cert que mantenir un una reserva d'efectiu a casa pot produir major seguretat a certs perfils de gent, al capdavall, genera independència del sector bancari i tenir un accés immediat als recursos econòmics. Per altra banda, també ofereix una major privadesa, no queda cap registre dels moviments monetaris. Com a les pel·lícules, si no es vol que se segueixi la pista, cal pagar en efectiu. I és ben cert, que els bancs saben gairebé tot dels seus clients, només que es pagui amb targeta saben on s'ha pagat, quina quantitat i fins i tot per a què.
Tanmateix, l'acumulació d'efectiu a casa es pot relacionar amb diners que les autoritats competents no tenen registre, el que s'anomena de manera col·loquial, diners "en negre" o "en B". És habitual que les màfies o delinqüents acumulin grans quantitats de diners en efectiu, el qual es perd el rastre i es manté en l'economia submergida. Pel que fa a Espanya, es calcula que més d'un 20% del PIB es troba en economia submergida.
En la teoria, els diners en efectiu, com és lògic, també han de seguir la normativa de les autoritats competents, en aquest cas de l'Agència Tributària. Els diners que es mantenen en l'economia submergida són més difícils de perseguir, però si un treballador treu diners del banc, hi ha un registre i aquí és quan els bancs i les autoritats posen límits.
Existeix un límit per guardar efectiu a casa?
La legislació espanyola no estableix cap límit, per tant, es poden tenir tots els diners en metàl·lic que es vulguin a casa, però han de complir uns requisits bàsics i fonamentals. En primer lloc, han de procedir de quelcom legal i conseqüentment ser declarat a Hisenda, justament el contrari del camí que segueixen els diners que s troben en l'economia submergida.
Per altra banda, tot i que no hi hagi un límit dels diners que es poden guardar a casa, sí que hi ha un límit a l'hora de moure diners d'un lloc a un altre: els bancs estan obligats a avisar a Hisenda si hi ha transaccions amb bitllets de 500 o si es retira més de 1.000 euros. De la mateixa manera, que en cas de viatjar un altre lloc, si es porten més de 10.000 euros, s'ha de declarar a la frontera.
Tot i aquestes limitacions, els bancs alerten del perill que suposa tenir diners en efectiu a casa. Destaquen la possibilitat de robatori, de pèrdua accidental o deteriorament físic.