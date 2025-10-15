Quants diners et treuen de la nòmina si fas vaga?

Aquest dimecres, Catalunya viu una vaga general en solidaritat amb la Franja de Gaza, amb manifestacions arreu del país tant al matí com a la tarda i talls quilomètrics a múltiples autopistes i carreteres. La vaga general de 24 hores l'encapçalen les organitzacions adherides a la Taula Sindical de Catalunya -la Intersindical, CGT, CNT, Co.Bas, IAC, COS i SO-. Recorden que encara que s’hagi aconseguit l’alto el foc cal reclamar embargament d’armes integral i fi de relacions amb Israel, així com un judici a Benjamin Netanyahu i els responsables de les massacres a Gaza. CCOO i UGT han convocat aturades parcials de dues hores.
El dret a fer vaga està recollit a l'article 28 de la Constitució i ampliat a l'Estatut dels Treballadors i a la llei orgànica de llibertat sindical. Per tant, és un dret protegit a l'Estat, la qual cosa vol dir que els empresaris no poden aplicar represàlies als treballadors que s'hi adhereixin seguint els passos establerts, que a Catalunya consisteixen a convocar-la formalment a través del Tribunal Laboral de Catalunya o el Departament de Treball amb un mínim de cinc dies d'antelació.
Això no vol dir, però, que es puguin fer vagues de manera indiscriminada i que els treballadors no hagin d'assumir cap conseqüència. I és que, per començar, la suspensió temporal de l'obligació de treballar comporta el descompte proporcional de les hores en la nòmina.
Així, a canvi de no treballar, es deixa de cobrar el salari proporcional a les hores fora de l'activitat. El càlcul del descompte es fa sobre el salari base, tot i que també es poden tenir en compte alguns complements salarials. És el cas dels plusos de productivitat o assistència, per exemple.
A més, la vaga també pot fer que es redueixi la quantia de les pagues extres si es calculen en funció de la nòmina mensual completa. En aquest cas, les conseqüències econòmiques per al treballador serien superiors a la proporció d'hores no exercides.