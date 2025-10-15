Talls quilomètrics per la vaga per Palestina: les carreteres afectades

Més d'un centenar de persones tallen els accessos a la Zona Franca de Barcelona amb motiu de la vaga en solidaritat per Palestina convocada per aquest dimecres. Els piquets s'ha concentrat al voltant de la parada de metro de Parc Logístic i ha avançat per la Zona Franca fins a tallar-hi els accessos, al carrer número 50 i molt a prop del Parc Logístic de la Zona Franca.
Des del Servei Català de Trànsit informen que la ronda Litoral es troba tallada completament a la Zona Franca en sentit Besòs. Els manifestants porten una pancarta on es pot llegir "Aturem el genocidi" i criden "vaga general". La Gran Via també és una de les artèries de Barcelona que es troba tallada per les mobilitzacions.
Així mateix, per les mobilitzacions de la vaga general per Palestina, a l'AP-7 hi ha aturades de fins a 5 quilòmetres entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud i entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès en sentit nord. Sense tenir res a veure amb les mobilitzacions, a l'AP-7 a l'altura de Cambrils ha bolcat un camió que fa tallar un carril.
Les manifestacions seran tant al matí com a la tarda, però el plat fort serà vora les 18 hores, quan s'ha convocat manifestacions unitàries a les principals ciutats catalanes. A Barcelona sortirà de l'estació de Sants a les 18:00. A la mateixa hora començarà la protesta a Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco. A Girona serà a les 18:30 a la plaça de la Independència i a Lleida a les 19:00, a la plaça Víctor Siurana.
Tot i això, la vaga està convocada durant les 24 hores del dia, amb la qual els sindicats organitzadors -la Intersindical, CGT, CNT, Co.Bas, IAC, COS i SO- busquen un embargament d'armes integral i el fi de les relacions amb Israel.