Vaga general per Palestina: guia de mobilitzacions i serveis mínims

Mentre Donald Trump es penja medalles a Egipte com a solucionador del conflicte entre Israel i Palestina, a Catalunya, els sindicats mantenen la vaga en solidaritat amb la Franja de Gaza tot i el pla per aturar -almenys per ara- el conflicte armat. Serà aquest dimecres 15 d'octubre, amb manifestacions arreu del país tant al matí com a la tarda i vaga a les aules. A més, hi ha una proposta de vaga general durant tot el dia. El Govern garanteix el funcionament habitual en l'àmbit sanitari, però no a l'àmbit educatiu ni als transports de viatgers.
La vaga general de 24 hores l'encapçalen les organitzacions adherides a la Taula Sindical de Catalunya -IAC, CGT, CNT, Co.Bas, COS i SO-. Recorden que encara que s’hagi aconseguit l’alto el foc cal reclamar embargament d’armes integral i fi de relacions amb Israel, així com un judici a Benjamin Netanyahu i els responsables de les massacres a Gaza.
Manifestacions unitàries a la tarda
El plat de fort de les mobilitzacions serà a la tarda, quan s’han convocat manifestacions unitàries a les principals ciutats catalanes. A Barcelona sortirà de l'estació de Sants a les 18:00. A la mateixa hora començarà la protesta a Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco. A Girona serà a les 18:30 a la plaça de la Independència i a Lleida a les 19:00, a la plaça Víctor Siurana.
La vaga deixarà una imatge gens habitual, perquè les manifestacions unitàries han estat convocades tant pels sindicats majoritaris -CCOO i UGT- com pels alternatius -CGT, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera i Co-Bas-, quan habitualment es mobilitzen per separat. Les marxes s’han convocat conjuntament entre les organitzacions sindicals i les plataformes Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya.
A Manresa, hi ha una mobilització convocada a les 16:00 al pàrquing del Nou Congost. Diversos col·lectius protestaran contra la celebració del partit de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem. El partit ja va ser declarat d'alt risc per la Comissió Antiviolència i es jugarà a porta tancada.
Accions al matí
Des de primera hora, es preveuen mobilitzacions en diversos punts del país amb piquets a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i a les 11:00 a plaça Universitat de Barcelona. A Girona, a primera hora hi ha convocada una protesta a les 8:30 al costat de l’Hospital Josep Trueta. El piquet central està citat a les 11:00 a la plaça del Vi. A Tarragona, a les 12:00 s’ha convocat una concentració a la plaça Imperial Tàrraco i a Lleida a la mateixa hora a la plaça Ricard Vinyes.
Els sindicats majoritaris -CCOO i UGT- han convocat aturades parcials en tres franges de 02:00 a 04:00, de 10:00 a 12:00 i de 17:00 i 19:00 tant a empreses privades com a administracions públiques. A més, han organitzat una protesta a les 10:00 que sortirà de les seus de les organitzacions i es dirigirà a la delegació de la Comissió Europea, on lliuraran un manifest que reclama una resposta ferma de les institucions europees.
La protesta també arriba a les aules. Hi ha una convocatòria de vaga. El Sindicat d’Estudiants ha convocat una manifestació a les 12:00 a la plaça Universitat de Barcelona i a la mateixa hora a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona. El Sindicat d'Estudiants ja va convocar vagues el 2 i el 3 d'octubre per la intercepció de la Flotilla.
Serveis mínims
Pel que fa als serveis mínims, el Govern ha determinat que en l’àmbit sanitari hi haurà “funcionament normal” de les urgències i les unitats especials. També hi ha la garantia dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i l’atenció quirúrgica inajornable “derivada de l’atenció urgent i greu”. En canvi, el Departament d’Empresa i Treball ha marcat un 66% per a tot el servei del transport de viatgers, excepte el de persones amb discapacitat.
El transport de mercaderies hauran de garantir la feina “imprescindible” per abastir els establiments sanitaris i farmàcies i que “per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores”. En l'àmbit educatiu, ha fixat un 50% de les plantilles en llars d’infants i educació especial (3 a 16 anys), mentre que a secundària un docent per cada tres unitats i dos docents per cada quatre unitats a infantil i primària.