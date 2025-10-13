Trump anuncia una segona fase de pau a Gaza enmig de ferides pendents de curar

Passes endavant cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'inici de la segona fase de les negociacions de l'acord de pau a Gaza després que aquest dilluns s'hagi completat l'alliberament dels vint ostatges que Hamàs encara mantenia segrestats amb vida a la Franja. Així ho ha dit a l'inici de la cimera de líders mundials que se celebra a Sharm al-Sheik (Egipte) i que ha de certificar la fi de les hostilitats entre Israel i Hamàs després de dos anys de guerra. La trobada, presidida per Trump i el president d'Egipte, Abdel Fattah Al Sisi, no compta ni amb representants del govern de Benjamin Netanyahu ni de Hamàs, malgrat que ambdues parts han avalat la proposta de pau promoguda pel president nord-americà.
En declaracions a la premsa abans de l'inici de la cimera, Trump ha dit que les fases del pla de pau que ell mateix ha liderat estan "una mica barrejades", però ha confirmat que les converses per a la segona fase han començat "cara a cara" després que aquest dilluns s'hagi completat la primera fase de l'acord, que era l'alliberament dels ostatges israelians.
Davant dels mitjans, Trump ha elogiat el seu homòleg egipci i ha fet valdre que ha jugat "un paper molt important" en les negociacions de pau a Gaza. Així, el president dels Estats Units ha convidat Al-Sisi a formar part de la denominada com a "Junta de Pau per a Gaza", que ha de supervisar el futur govern palestí a la Franja i que estarà presidida per Trump, segons la Casa Blanca, i inclourà altres figures destacades com l'exprimer ministre del Regne Unit, Tony Blair.
Ferides obertes
Malgrat la fase de pau que promet Trump, la resolució del conflicte no està ni de bon tros tancada. A canvi de l'alliberament dels ostatges israelians, el govern de Netanyahu s'ha compromès a deixar en llibertat a prop de dos mil presos palestins. Per ara, no s'ha concretat quan es produirà el retorn d'aquests presos. Hamàs també manté encara els cossos de prop d'una trentena d'ostatges israelians. Segons diversos mitjans internacionals, l'organització terrorista islamista ha anunciat que aquest dilluns entregarà els primers quatre cadàvers. Aquesta tarda, el ministre de defensa d'Israel, Israel Kratz, ha acusat Hamàs d'incomplir l'acord de pau, al només haver entregat quatre cadàvers dels trenta totals.
Cimera de líders
Trump i una trentena de líders mundials han viatjat aquest dilluns a Sharm al-Sheik per assistir a la cimera de pau que ha de certificar la fi de la guerra entre Israel i Hamàs a Gaza. A la trobada -presidida pel president dels Estats Units i el president d’Egipte, Abdel Fattah Al Sisi- hi han assistit els mediadors en el procés de pau -Qatar i Egipte-, i també els caps d'estat i de govern de països com Espanya (Pedro Sánchez), França (Emmanuel Macron) i el Regne Unit (Keir Starmer). En representació de la UE, hi ha assistit el president del Consell Europeu, António Costa. Per part de Palestina, ha participat en la trobada el president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas. Per part d'Israel i Hamàs no hi assistirà finalment cap representant, malgrat que s'havia assenyalat la possibilitat que participés Netanyahu.
Es tracta d'una trobada simbòlica que ha de servir per assentar les bases de l'acord de pau i marcar el full de ruta a seguir un cop formalitzat l'alto el foc. Entre els punts a l'agenda de la reunió hi ha els mecanismes de reconstrucció de la Franja, el paper dels països àrabs en la fase de transició del govern de Palestina i la creació d'un fons internacional pel desenvolupament de l'enclavament palestí.
Al-Sisi elogia Trump
Al-Sisi, per la seva banda, ha elogiat Trump per ser l'"únic capaç de posar fi a la guerra" entre Israel i Hamas poc després que el magnat aterrés a la localitat egípcia de Sharm al-Sheikh per a la cimera en la qual se signarà l'acord d'alto el foc a Gaza. "El que hem de fer ara és consolidar l'alto el foc i assegurar-nos que es mantingui i perduri, perquè puguem entregar tots els cossos restants a les seves famílies. Això és fonamental. Cal portar més ajuda humanitària i col·laborar estretament en el seguiment de l'alto el foc", ha subratllat.
L'inici d'una «era daurada»
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat l'inici d'una "era daurada" al Pròxim Orient després de l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha permès l'alto el foc a Gaza i el retorn de la vintena d'ostatges israelians que l'organització terrorista mantenia segrestats amb vida a la Franja. "Avui els cels estan en calma, les armes han callat, les sirenes s'han apagat i el sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau", ha dit davant el parlament d'Israel. Trump ha afirmat que "no és fàcil negociar" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però ha destacat la seva "paciència i valentia". Al seu torn, Netanyahu ha defensat l'ofensiva militar israeliana, però ha afirmat que està "compromès amb aquesta pau".
"Aquest és el despertar històric d'un nou Pròxim Orient", ha dit Trump davant els membres del parlament israelià. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una ovació a peu dret per part dels membres de la Knesset, alguns dels quals portaven la famosa gorra vermella del republicà amb l'eslògan: "Trump, el president de la pau".