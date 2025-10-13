Trump dona per inaugurada una «era daurada» per a Israel i el Pròxim Orient

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat l'inici d'una "era daurada" al Pròxim Orient després de l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha permès l'alto el foc a Gaza i el retorn de la vintena d'ostatges israelians que l'organització terrorista mantenia segrestats amb vida a la Franja. "Avui els cels estan en calma, les armes han callat, les sirenes s'han apagat i el sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau", ha dit davant el parlament d'Israel. Trump ha afirmat que "no és fàcil negociar" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però ha destacat la seva "paciència i valentia". Al seu torn, Netanyahu ha defensat l'ofensiva militar israeliana, però ha afirmat que està "compromès amb aquesta pau".
"Aquest és el despertar històric d'un nou Pròxim Orient", ha dit Trump davant els membres del parlament israelià. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una ovació a peu dret per part dels membres de la Knesset, alguns dels quals portaven la famosa gorra vermella del republicà amb l'eslògan: "Trump, el president de la pau".
Trump s'ha dirigit davant el parlament israelià poc abans que a Sharm al-Sheik (Egipte) tingui lloc la cimera per a certificar l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha de posar fi a la guerra a Gaza, una trobada de líders mundials -entre els quals el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o el president del Consell Europeu, António Costa, en representació de la UE- que el president nord-americà presidirà. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha declinat finalment assistir a la cimera.
Entre constants aplaudiments dels membres de la Knesset, el president dels Estats Units ha proclamat "la fi de l'era del terror". Segons ha dit, el retorn dels ostatges -completat aquest dilluns després que Hamàs hagi alliberat la vintena de captius que mantenia amb vida a la Franja- i la repatriació de les restes de la trentena de soldats morts -que encara s'ha de produir- marquen l'inici d'una "gran concòrdia i harmonia" al Pròxim Orient.
El líder estatunidenc ha reivindicat així la seva política "de pau mitjançant la força" i ha fet valdre que ha acabat "amb vuit guerres" des del seu retorn a la Casa Blanca, fa vuit mesos. "La meva personalitat va d'aturar guerres i sembla que funciona", ha dit, alhora que ha afegit que el seu pròxim objectiu és posar fi a la guerra d'Ucraïna.