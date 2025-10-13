Hamàs allibera els primers ostatges després de dos anys de segrest

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i la Creu Roja han rebut cap a les 7:00 hores d'aquest dilluns la primera tongada de set ostatges de Hamàs en el marc de la primera fase del pla del president dels Estats Units, Donald Trump. L'acord entre el govern de Benjamin Netanyahu i el partit milícia palestí preveu l'alliberament total dels segrestats, vius i morts, així com el de prop de 2.000 presoners palestins entre els quals hi ha dirigents històrics de Hamàs.
El punt de trobada on s'han alliberat els primers ostatges, que feia més de dos anys que estaven segrestats, ha estat al nord de la Franja de Gaza, tot i que cada tongada es produirà en un lloc diferent que Hamàs comunicarà a la Creu Roja. Els primers alliberats han estat tots homes i es preveu que aquest dilluns tornin a casa un total de 20 ostatges.
El Comitè Internacional de la Creu Roja (IRC, per les sigles en anglès) ha anunciat una "operació multifase" per a l'alliberament i trasllat dels ostatges israelians i dels presos palestins. Seran els seus equips els qui rebran les persones de les dues bandes involucrades en l'intercanvi, com un "intermediari neutral i estrictament humanitari". "Són operacions extremadament complexes", han reivindicat.
I, cap a les 8:45 hores, Trump ha aterrat a l'aeroport israelià de Ben Gurion, on una delegació del govern de Netanyahu l'ha rebut amb tots els honors. El cap de la Casa Blanca es reunirà amb les famílies dels ostatges i amb l'executiu, així com parlarà al parlament israelià, abans de marxar cap a Egipte per a la firma de l'acord anomenat de pau on també hi serà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Hi haurà ampliació.