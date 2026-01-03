Concentracions a Barcelona a favor i en contra de l'atac a Veneçuela

El centre de Barcelona ha viscut aquest dissabte durant tota la tarda dues concentracions a favor i en contra de l'atac a Veneçuela, separades i sense incidents destacables. A l'Arc de Triomf s'hi han concentrat al vespre uns 250 contraris al president Nicolás Maduro: han cantat l'himne veneçolà diverses vegades, han mostrat banderes del seu país i han acabat posant altaveus amb música festiva.
La concentració que critica l'atac dels Estats Units coincidia en l'hora a la plaça Urquinaona, davant del Consolat del país (on hi ha protecció policial davant de la façana), amb unes 400 persones segons xifres municipals, i s'han cremat dues banderes nord-americanes. Aquesta concentració l'havia convocada l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, i diverses entitats s'han sumat al suport des de les xarxes socials, a més d'anar-hi membres d'ERC, de la CUP, i dels Comuns.
La representant de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya Encarnación López Gil ha declarat que es mobilitzen per "rebutjar els bombardejos sobre la població civil de Veneçuela i demanar l'immediat alliberament de Nicolás Maduro". "Que els Estats Units i Trump deixin ja d'assetjar Veneçuela", ha afegit davant de la premsa.
Un centenar de persones també es concentren a Girona
Un centenar de persones s'han concentrat a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela. L'Assemblea Bolivariana de Girona ha convocat la protesta, que ha començat a les set de la tarda, a la plaça del Vi. Els manifestants han cridat proclames com "Fora els ianquis d'Amèrica Llatina". La portaveu de l'Assemblea, Cristina Simó, ha reclamat que es "respecti la sobirania del poble veneçolà", ja que "està amenaçada per l'imperialisme dels Estats Units". "El que volen és el petroli, la resta són falses justificacions", ha subratllat. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, han participat en la mobilització. Després de llegir el manifest, la concentració s'ha dissolt sense incidents.
També hi ha hagut concentracions a Tarragona. A Madrid, centenars de partidaris de l'oposició veneçolana, que té el suport explícit del PP i d'Isabel Díaz Ayuso, s'han concentrat en ambient festiu a la Puerta del Sol.