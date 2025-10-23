La gerent del PSOE nega l'existència d'una caixa B: «Els diners en efectiu són legítims»

"No hi ha una caixa B". Qui ha dit aquesta frase és Ana María Fuentes, gerent del PSOE, que ha negat l'existència de pagaments en efectiu sense documentar dins la formació. En paral·lel, ha dit que totes les liquidacions estan "comptabilitzades, suportades, documentades i auditades" i ha garantit que tots els diners dels pagaments, siguin en efectiu o no, tenen un origen legítim. Fuentes ha comparegut aquest dijous en la comissió d'investigació al Senat sobre totes les branques del cas Koldo.
La gerent del PSOE ha explicat que, des de fa anys, el partit ha imposat la regla de pagar les quanties "prioritàriament per transferència bancària" i que els diners en efectiu es fan servir "en poques ocasions". Ara bé, Fuentes no descarta que Pedro Sánchez, igual que altres càrrecs socialistes, hagin pogut rebre diners en efectiu d'alguna liquidació. En tot cas, ha defensat que l'ús d'aquest mètode és "lícit" però que no li consta si ha ocorregut, en quin context i de quin origen.
En ser preguntada expressament per si al tancament de l'any 2021 va veure que hi hagués algun paper o liquidació de Sánchez, Ana María Fuentes ha dit que no ho recorda, tot i que ha assenyalat que ha auditat els comptes del partit des de fa diversos anys i no pot saber "cadascun dels pagaments que es fan i la manera com es fa". Fuentes també ha negat que fos qui va firmar les liquidacions de l'exsecretari d'organització socialista, Santos Cerdán, ara empresonat preventivament per la suposada trama corrupta.
L'exgerent del PSOE es nega a declarar
Per altra banda, l'exgerent del PSOE entre 2017 i 2021, Mariano Moreno Pavón, ha rebutjat declarar a la comissió d’investigació Koldo del Senat, que pretenia interrogar-lo sobre els pagaments en metàl·lic a dirigents socialistes com l’exministre José Luis Ábalos. Moreno ha apuntat que considera que primer ha de donar explicacions al Tribunal Suprem, que l’ha citat el 29 d’octubre com a testimoni de la causa que segueix contra Ábalos. "Per respecte al Suprem, donaré les explicacions pertinents allà, i després ja respondré aquí sobre la meva etapa com a gerent del PSOE", ha afirmat a l’inici de la seva compareixença.