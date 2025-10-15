Ábalos es nega a declarar al Suprem i la Fiscalia no demana presó preventiva

L'exministre José Luis Ábalos s'ha acollit al dret a no declarar aquest dimecres al Tribunal Suprem, on ha arribat a primera hora del matí sense el seu advocat. La Fiscalia ha descartat demanar-ne l'empresonament preventiu, una mesura que sí que han reclamat la resta d'acusacions liderades pel PP. La decisió, ara, serà del jutge Leopoldo Puente, que haurà de decidir el futur de l'exdirigent del PSOE i si manté les cautelars que ja té vigent, com ara la prohibició de sortir de l'Estat, la retirada del passaport i les compareixences periòdiques al jutjat.
Ábalos ha comparegut al Suprem per donar explicacions sobre l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO), que revela "ingressos irregulars" d'origen desconegut. L'exministre no n'ha volgut dir res, un canvi en l'estratègia de defensa, i s'ha limitat a dir que se sent indefens i que és més pertinent guardar silenci. Ábalos ha arribat abans que el seu advocat, que encara el representa malgrat que l'exdirigent socialista va intentar-hi renunciar poc abans de declarar davant del jutge, per evitar la compareixença.
El magistrat ho va considerar un "frau de llei" i va impedir el moviment de l'exministre. En tot cas, Ábalos s'ha negat a declarar i, després, s'ha produït la vista per les cautelars. La Fiscalia ha demanat mantenir les mesures que ja hi ha vigents i no ha demanat presó. El fiscal anticorrupció, Alejandro Luzón, ha admès que els indicis contra Ábalos s'han "reforçat", però ha dit que no hi ha hagut canvis que facin pensar en risc de fugida, reiteració delictiva o destrucció de proves.