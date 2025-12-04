Els Comuns asseguren que la relació entre Junts i el PSOE és «estable»

La relació entre Junts i el PSOE és "estable", segons els Comuns. Així ho ha assegurat Jaume Asens en una entrevista a Els Matins de TV3 en què ha assegurat que la mediació de la seva formació no és necessària perquè, a diferència d'altres moments, totes dues formacions sí que tenen confiança encara que estigui "tocada". Les paraules de l'advocat i eurodiputat contrasten tant amb les dels socialistes com les dels juntaries, que públicament han explicat que les relacions es troben a hores d'ara totalment trencades. "Vam ser essencials en un moment en què no es parlaven i tenien les confiances totalment trencades, i allà vam poder jugar un paper rellevant, però ara mateix la relació és estable", ha sentenciat Asens. En canvi, ara, el representant dels Comuns creu que és "forçat" que es posin pel mig dels dos partits.\r\n\r\n\r\n\r\n"No crec que ens toqui a nosaltres fer ara aquest paper."\r\n\r\nL'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens rebutja que el seu partit hagi de tornar a fer de pont entre el PSOE i Junts perquè la relació entre les formacions és ara "estable" https://t.co/RtmiEkfe2r #Matins3Cat pic.twitter.com/SeVuNIYzjI\r\n— 3CatInfo (@3CatInfo) December 4, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n