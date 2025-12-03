Illa ofereix Barcelona per acollir una cimera de regions sense estat a Europa i Llatinoamèrica

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que Barcelona aculli una cimera de regions sense estat d'Europa i Llatinoamèrica per enfortir el seu paper com a interlocutors davant els organismes internacionals i que serveixi per fer front a reptes globals. El president de la Generalitat n'ha parlat des del Senat de la República de Mèxic, on ha estat convidat a la inauguració, justament, d'un fòrum sobre el paper dels governs regionals en el desenvolupament global.
En la seva intervenció, Illa ha alertat de l'auge dels extremismes i les desigualtats com a principals amenaces. Segons el president, però, el paper dels governs regionals és clau per revertir la situació: "Un altre camí és possible". Illa ha detallat que la cimera que proposa, permetrà a les regions a banda i banda de l'Atlàntic compartir "polítiques, projectes i coneixement" per donar resposta a reptes globals, com el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, la innovació tecnològica, les desigualtats, l'accés a l'habitatge o l'auge dels extremismes.
En aquest sentit, Illa alerta que desigualtats com les que viu Mèxic no són cap "mal menor" i assegura que amb polítiques públiques "ambicioses" són "evitables". El president assegura que les desigualtats "descontrolades" provoquen un qüestionament greu del contracte social i suposen "un perill per a l'estabilitat de la democràcia".
El president de la Generalitat també demana prendre consciència de l'auge dels discursos extremistes, la política de l'odi i l'agressivitat. Illa denuncia qui culpa de tot els més vulnerables i les institucions "per justificar atacs autoritaris". Illa, però, es mostra optimista i assegura que hi ha una majoria "amb la mateixa voluntat de ser i conviure".
Aquest anunci segueix la voluntat de connectar Catalunya amb altres regions sense estat. Una intenció que ja es va entreveure quan Illa va participar a Assemblea de Regions d'Europa, formada per 250 regions membres de 30 països, entre les quals hi ha Catalunya.
En el marc del seu viatge a Llatinoamèrica, Salvador Illa, va inaugurar l'estand de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara i, en el mateix to conciliador, va fer una crida a aprofitar el poder cultural de l'esdeveniment per renovar la "fraternitat" entre Catalunya i Llatinoamèrica. Illa va titllar el moment d'"oportunitat històrica" per "recuperar tota l'ambició cultural" que ha fet "grans" Catalunya i Amèrica Llatina.
Més connexions intercontinentals
El president, en el viatge institucional, també ha fet contactes comercials amb Mèxic i ha promocionat l'Aeroport del Prat. Tant és així que Aeromexico ha celebrat aquest dimecres l'establiment d'un nou vol entre Barcelona i Ciutat de Mèxic que unirà les ciutats a partir del març de 2026. La companyia tindrà sis vols setmanals i el seu vicepresident, Giancarlo Mulinelli, ha assegurat que és "un gran moment" per a l'empresa.
Salvador Illa, ha aprofitat l'avinentesa per defensar l'ampliació de l'Aeroport, que hauria de facilitar aquestes "connexions amb el món". En aquesta línia, assegura que és possible fer-ho amb el màxim "respecte" pel medi ambient. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha defensat l'ampliació perquè "significa riquesa i llocs de treball".