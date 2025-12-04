Ofensiva de La Bressola perquè els alcaldables de la Catalunya Nord es comprometin amb el català

L'Associació La Bressola demanarà als alcaldables de la Catalunya Nord en les pròximes eleccions del 2026 que expliquin quin és el seu posicionament i el projecte que tenen per la llengua i la cultura catalanes. A través d'un qüestionari que els farà arribar en dues ocasions -desembre i febrer-, l'entitat pretén saber "el posicionament polític" dels candidats a les alcaldies dels pobles de la Catalunya Nord, en relació amb la cultura catalana i, sobretot, amb l'ensenyament en català, un "pilar fonamental" de la Bressola. El qüestionari consta de sis preguntes, amb l'objectiu de sondejar els candidats sobre la visió global sobre la cultura catalana, la llengua i el patrimoni, però també sobre les accions per desenvolupar i mantenir-los a la Catalunya Nord. Un cop hagin rebut la resposta per part dels diferents candidats, l'associació presentarà els resultats en un acte el 10 de març, cinc dies abans de la primera volta de les eleccions.\r\n