La futura fiscal general lamenta la «profunda ferida» oberta per la condemna a García Ortiz

La futura fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha defensat la feina feta per Álvaro García Ortiz per “millorar i modernitzar” la fiscalia espanyola. Sobre la condemna, ha admès que és una “profunda ferida” que caldrà "curar" durant la seva etapa al capdavant del ministeri fiscal i ha demanat el suport de tots els fiscals per aconseguir-ho. Peramato, que ha comparegut al Congrés per defensar la seva candidatura a la Fiscalia General de l'Estat, ha defensat el paper de la Fiscalia com a “garant de l'aplicació de la llei” i ha defensat el sistema de garanties i contrapesos dins del ministeri fiscal, encara que sigui un organisme jeràrquic i la tria del fiscal general per part del govern espanyol. En aquest sentit, ha negat que això posi en joc la imparcialitat o la independència d'actuació de la Fiscalia.
Peramato, fiscal des de fa més de 35 anys, ha centrat la seva actuació en la lluita contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes. Davant dels representants dels grups parlamentaris, la fiscal ha detallat la feina feta per posar al dia el ministeri fiscal en l'àmbit de la violència de gènere o la protecció de les dones, els fills, o les víctimes de processos penals. Des de 2025 és fiscal de sala cap de secció de la sala penal del Tribunal Suprem. També ha fet cursos, jornades, conferències, ha publicat articles, ha participat en fòrums estatals i internacionals. També ha intervingut en comissions al Congrés o a l'Assemblea de la Comunitat de Madrid per informar sobre millores per defensar les víctimes de violència masclista.
La futura fiscal general ha defensat la proximitat de la Fiscalia amb la ciutadania per donar la millor resposta. Així, ha defensat “obrir les portes” de les institucions. També ha defensat la cooperació institucional per actuar de manera “eficient”. “Durant el meu mandat, treballaré per tenir una fluida relació amb tots els operadors de justícia i totes les institucions implicades en les matèries en què actua la Fiscalia”, ha assegurat, en un context de crisi institucional a l'Estat i guerra entre poders.
Demana consens per aprovar la llei Bolaños
Peramato ha defensat la coneguda com a llei Bolaños, de reforma de la instrucció judicial i que promou l'actual ministre de la Preisdència i Justícia, Félix Bolaños. “La norma actual està esgotada”, ha afirmat la fiscal, i ha dit que cal una “reforma estructural del sistema de justícia penal” per fer-lo més eficaç. “El nostre sistema és una rara avis en l'entorn europeu i internacional”, ha assegurat, i ha dit que aquesta distorsió provoca disfuncions. La fiscal ha recordat que ja fa temps que es demana un canvi en el sistema de justícia. L'any 2011 es va intentar, sense èxit. Des d'aleshores, s'han anat fent moviments, però fins ara no s'ha donat l'oportunitat de culminar-ho. El projecte de llei no té garantit el suport de la cambra, però Peramato ha dit que és “crucial” que tiri endavant. “Demano consens parlamentari perquè aquesta norma transformadora sigui aprovada”, ha dit.